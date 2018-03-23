Оставшиеся сотрудники дипмиссии проводили аплодисментами своих соотечественников

Три микроавтобуса вывезли 23 британца с семьями с территории посольства Соединенного Королевства в Москве.

Ранее во вторник Лондон покинули 23 российских дипломата с семьями, напоминает РИА "Новости". Великобритания пошла на столь жесткие меры в ответ на то, что Россия якобы причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.



Скрипаля вместе с дочерью Юлией нашли без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. Власти Великобритании заявили, что бывшего российского разведчика отравили ядовитым веществом "Новичок", разработанным еще в советское время. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что "крайне вероятно" решение о применении яда отдал лично президент Владимир Путин.

Кроме высылки дипломатов, официальный Лондон объявил о замораживании двусторонних контактов с Москвой на высшем уровне. В качестве ответной меры Россия приняла решение о высылке британских дипломатов и отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге.