Британские дипломаты выехали из посольства РФ
Три микроавтобуса вывезли 23 британца с семьями с территории посольства Соединенного Королевства в Москве.
Ранее во вторник Лондон покинули 23 российских дипломата с семьями, напоминает РИА "Новости". Великобритания пошла на столь жесткие меры в ответ на то, что Россия якобы причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Скрипаля вместе с дочерью Юлией нашли без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. Власти Великобритании заявили, что бывшего российского разведчика отравили ядовитым веществом "Новичок", разработанным еще в советское время. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что "крайне вероятно" решение о применении яда отдал лично президент Владимир Путин.
Кроме высылки дипломатов, официальный Лондон объявил о замораживании двусторонних контактов с Москвой на высшем уровне. В качестве ответной меры Россия приняла решение о высылке британских дипломатов и отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге.
Евросоюз вышел на тропу войны с Москвой
Брюссель отзывает своего представителя
Кошельки россиян наполнятся реальными деньгами
В этом году впервые за пять лет россияне реально почувствуют экономический подъем
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
- Пришельцы прячут базы в Крыму
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина