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Британские дипломаты выехали из посольства РФ

Фото: wikipedia.org/NVO
продолжениеЕвросоюз объединился против России
Оставшиеся сотрудники дипмиссии проводили аплодисментами своих соотечественников

Три микроавтобуса вывезли 23 британца с семьями с территории посольства Соединенного Королевства в Москве.

Ранее во вторник Лондон покинули 23 российских дипломата с семьями, напоминает РИА "Новости". Великобритания пошла на столь жесткие меры в ответ на то, что Россия якобы причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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Скрипаля вместе с дочерью Юлией нашли без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. Власти Великобритании заявили, что бывшего российского разведчика отравили ядовитым веществом "Новичок", разработанным еще в советское время. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что  "крайне вероятно" решение о применении яда отдал лично президент Владимир Путин.

Кроме высылки дипломатов, официальный Лондон объявил о замораживании двусторонних контактов с Москвой на высшем уровне. В качестве ответной меры Россия приняла решение о высылке британских дипломатов и отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге.

Валентина МАЙОРОВА
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