Лондон ответит за безумие перед Москвой

Российская сторона подготовит зеркальные меры

На больных, конечно, не обижаются. Но в случае с Великобританией Россия оставляет за собой право комментировать происходящее, объяснять свою позицию и давать зеркальные ответы на любые выходки, даже самые безумные. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сравнил обвинения в адрес Москвы в попытке убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с разбитой машиной британской марки: "Представьте: Москва, произошло ДТП, есть жертва. Видим: автомобиль сделан в Британии. Скажем, Range Rover. И давайте просто представим, – предложил Песков в беседе с RT, – что я или представитель МИД делаем заявление, что человек погиб в ДТП в центре Москвы в автомобиле, произведенном в Великобритании, и с высокой вероятностью ответственность за это может лежать на премьер-министре Великобритании. Безумно ли это? Да, это безумие", – подчеркнул Песков.

В сложившейся ситуации Москва и так ведет себя очень сдержанно и терпеливо. Но глупо думать, что она будет тихо глотать оскорбления, заявил пресс-секретарь президента.

"Не стоит ожидать, что Россия при виде такого безумия, такого агрессивного и непредсказуемого поведения будет молча сидеть в стороне. Россия, разумеется, будет преследовать свои цели, отстаивать свои интересы, отвечать на каждый антироссийский шаг и, конечно же, объяснять свою позицию", – рассказал он.

Песков посочувствовал британцам, власти которых довели страну до политической и культурной деградации. "Родина Байрона, Шекспира и Конан Дойля, некогда блестящая империя с потрясающими традициями в политике и дипломатии превратилась в страну, где политики позволяют себе, мягко говоря, безответственные заявления. Это проблема", – отметил Песков.

По его словам, даже простые люди, далекие от политики или деятельности спецслужб, понимают очевидную вещь: Москве был не нужен и не опасен Скрипаль. За свое предательство он несколько лет отсидел, потом его обменяли, выдворили за границу, где он преспокойненько жил.

"Он был передан Великобритании в результате обмена (рассекреченными агентами разведки), – напомнил Песков. – Почему же Россия должна выдавать человека, который хоть сколько-нибудь важен или имеет ценность? Это немыслимо. Если его выдали, значит, Россия больше не имеет с ним дел. Он имеет нулевую ценность", – указал Песков. Поэтому обвинения в адрес России по отравлению Скрипаля являются "искусственно сконструированными теориями", антироссийской провокацией, необходимой Лондону, чтобы повысить свой утраченный вес на международной арене.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, обладающий российским гражданством и британским подданством, и его дочь россиянка Юлия Скрипаль были найдены на улице в Солсбери 4 марта в невменяемом состоянии. Местные специалисты заявили, что люди подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон обвинил Москву в покушении. Специалисты ОЗХО допущены к расследованию только спустя 2 с лишним недели после инцидента.