Кремль отчитал главу МИД Британии

Борису Джонсону жестко ответили на непристойные заявления о России

Сравнивать Россию с нацистской Германией неправильно. Такое уподобление является "оскорбительным и недопустимым", убеждены в администрации президента РФ. То, что глава Форин-офиса Борис Джонсон позволяет себе подобные изречения, не делает ему чести.



"Совершенно отвратительное заявление, оно не подобает министру иностранных дел страны, любой страны", – приводит РИА "Новости" заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Того же мнения придерживается и Министерство иностранных дел РФ. "Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства", – отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

На Смоленской площади подчеркнули, что подобные параллели недостойны главы дипломатии европейского государства. Россия "отдала миллионы жизней в борьбе с нацизмом", а Джонсон, вероятно, так плохо учился в школе, что не знал этого.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предложил британскому министру обратиться к психиатру. "Если в Англии нет хороших больниц, то у нас они есть", – гостеприимно напомнил парламентарий.

Скандальную фразу, вызвавшую в Москве вполне понятное возмущение, британский чиновник произнес накануне. "Путин собирается использовать его (чемпионат мира по футболу), как Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года. Как пиар-ход для маскировки нарушений прав человека", – заявил на заседании парламентского комитета по международным делам депутат от Лейбористской партии Ян Остин.

Джонсон согласился со своим однопартийцем. "Да, я думаю, сравнение с 1936 годом абсолютно верное", – отметил он. Министр признался, что "много думал" об этом и пришел к выводу: "Это вызывающая тошноту перспектива – думать, что Путин использует это спортивное событие для того, чтобы прославиться".

В Лондоне опасаются за безопасность английских болельщиков, которые летом приедут на чемпионат мира в Россию. Однако наказывать игроков сборной и фанатов бойкотом турнира власти Соединенного Королевства не хотят. Вместо этого они планируют обсудить с российскими властями гарантии безопасности британских фанатов, которые собираются поехать на футбольный праздник.