Лондон боится за своих фанатов

Британский МИД отслеживает подготовку к ЧМ-2018

Министерство иностранных дел Соединенного Королевства волнуется за своих болельщиков, которые приедут этим летом в Россию на чемпионат мира по футболу. Беспокойства Лондона, в частности, касаются безопасности британских фанатов. Такое заявила сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступление в палате общин.

"Мы хотим, чтобы британские болельщики были в безопасности во время просмотра матчей. Мы тесно сотрудничаем с полицией, чтобы понять, как мы можем поддержать болельщиков, которые отправятся в Россию. Форин-офис будет внимательно следить за ситуацией с тем, чтобы информировать их об обстановке в России", – передает слова премьера "РИА Новости".

Глава иностранного ведомства Борис Джонсон, в свою очередь, также высказался на этот счет. Если ранее говорилось, что мундиаль проигнорируют официальные лица Королевства, то теперь министр иностранных дел витиевато обмолвился, что, мол, неверно было бы лишать сборную чемпионата, однако безопасность группы поддержки первостепенна.

Однако позже он добавил, что не стоит наказывать футболистов и болельщиков. Джонсон отметил необходимость срочных переговоров с Москвой о подготовке к турниру.



Джонсон также сравнил Путина с Гитлером – якобы российский лидер "прикрывается" мундиалем, чтобы повысить имидж страны. В пример министр привел берлинскую Олимпиаду 1936 г., прошедшую при диктаторе. Правда, до этой мысли Джонсон не сам додумался. Первым ее произнес вслух один из депутатов британского парламента. А глава МИД лишь согласился с утверждением. "Да, я думаю, сравнение с 1936 годом абсолютно верное", – цитирует его Reuters.

Напомним, из-за скандала вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Тереза Мэй заявила о бойкоте ЧМ-2018 со стороны британских чиновников.

Накануне, 20 марта, поступила информация из Польши. Ее президент Анджей Дуда не примет участия в церемонии открытия мундиаля. О своей неуверенности в своем присутствии в эти дни в России также заявили в правительствах Швеции, Дании и Исландии. Однако Кристинн Якобссон, председатель судейского комитета Футбольной ассоциации последней, опроверг эти слухи.