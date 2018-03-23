Российские футболисты опозорились перед стартом ЧМ-2018
До старта Чемпионата мира по футболу в России осталось меньше трех месяцев. Наша команда начала усиленную подготовку к главному турниру. В пятницу, 23 марта, сборная России на стадионе "Лужники" встречалась в товарищеском матче с Бразилией.
Арену заполнили многочисленные болельщики с флагами национальной команды. Фанаты ожидали увидеть зрелищную борьбу, однако игроки их разочаровали.
Первый тайм Россия провела на своей половине поле, лишь изредка атакуя ворота соперников. Бразильцы наседали и имели много моментов, чтобы открыть счет уже в начале встречи. Сборную как всегда в нужные моменты выручал вратарь Игорь Акинфеев. Первый тайм с большим преимуществом остался за Бразилией.
На вторую половину матча россияне вышли уверенней. Они стали больше держать мяч и пытались забить, однако превосходство игроков другой команды было ощутимо. В результате бразильцы дожали и открыли счет. Спустя 15 минут они забили еще два мяча.
Наши футболисты кинулись отыгрываться, но уже сил на это не было, да и бразильцы успевали огрызаться. Матч так и завершился со счетом 0-3, а многие фанаты так и не дождались конца и покинули трибуны заранее.
Эту встречу называли одной из главных репетиций к предстоящему ЧМ, однако на данный момент игра сборной выглядит очень унылой. Если ничего не изменится, то на турнире болельщиков ждет только разочарование.
Следующий товарищеский матч Россия проведет с Францией на стадионе "Санкт-Петербург Арена" 27 марта.
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