ЧМ-2018 в России находится под угрозой срыва

Таинственное отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля стало причиной того, что власти Великобритании отказались приезжать на Чемпионат мира по футболу в России. По их мнению, для нашей страны это станет уроком. Такую же точку зрения разделяют и в Исландии, а также в Австралии. Правительства этих стран тоже бойкотируют турнир.

В Исландии считают, что Россия причастна к отравлению, что является серьезным нарушением международного права и представляет угрозу безопасности для Европы. В Рейкьявике решили приостановить контакты на высоком уровне с Москвой, а также проигнорировать предстоящий мундиаль.

"Исландские лидеры не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу в России этим летом", – говорится на сайте государства.

Кроме того, исландцы требуют, чтобы Россия ответила на важные вопросы, касающиеся расследования дела и применения вещества, якобы изобретенного в СССР. При этом они не учли, что у Москвы нет никаких данных ни о состоянии Скрипаля, ни о деталях нападения, так как Лондон закрыл доступ ко всему, что касается этого странного дела.

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярев считает, что бойкот исландцев не имеет никакого отношения к делу Скрипаля. По его словам, власти пошли на поводу у англичан и американцев.

"К сожалению, "страна льдов" не обладает достаточным суверенитетом, чтобы принимать независимые решения и руководствоваться своими национальными интересами", – добавил он.

Порыв Великобритании и Исландии подержали и в Австралии. Власти этого государства кроме отравления экс-полковника вспомнили и о "незаконной аннексии" Крыма, передает Fox Sport Australia.

"Эти события являются отражением безрассудства и агрессии российских властей. Бойкот чемпионата мира – это один из вариантов дальнейших действий, который могут быть осуществлены", – сказала министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

Однако позже министр на своем аккаунте в Twitter опровергла свои же слова о бойкоте.

"Это ошибка. Правительство не будет бойкотировать ЧМ-2018", – написала она.

That is wrong - the government is not considering a boycott of the #World Cup. https://t.co/WfEgLl7reb