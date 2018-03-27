ЧМ-2018 в России находится под угрозой срыва
Таинственное отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля стало причиной того, что власти Великобритании отказались приезжать на Чемпионат мира по футболу в России. По их мнению, для нашей страны это станет уроком. Такую же точку зрения разделяют и в Исландии, а также в Австралии. Правительства этих стран тоже бойкотируют турнир.
В Исландии считают, что Россия причастна к отравлению, что является серьезным нарушением международного права и представляет угрозу безопасности для Европы. В Рейкьявике решили приостановить контакты на высоком уровне с Москвой, а также проигнорировать предстоящий мундиаль.
"Исландские лидеры не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу в России этим летом", – говорится на сайте государства.
Кроме того, исландцы требуют, чтобы Россия ответила на важные вопросы, касающиеся расследования дела и применения вещества, якобы изобретенного в СССР. При этом они не учли, что у Москвы нет никаких данных ни о состоянии Скрипаля, ни о деталях нападения, так как Лондон закрыл доступ ко всему, что касается этого странного дела.
Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярев считает, что бойкот исландцев не имеет никакого отношения к делу Скрипаля. По его словам, власти пошли на поводу у англичан и американцев.
"К сожалению, "страна льдов" не обладает достаточным суверенитетом, чтобы принимать независимые решения и руководствоваться своими национальными интересами", – добавил он.
Порыв Великобритании и Исландии подержали и в Австралии. Власти этого государства кроме отравления экс-полковника вспомнили и о "незаконной аннексии" Крыма, передает Fox Sport Australia.
"Эти события являются отражением безрассудства и агрессии российских властей. Бойкот чемпионата мира – это один из вариантов дальнейших действий, который могут быть осуществлены", – сказала министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.
Однако позже министр на своем аккаунте в Twitter опровергла свои же слова о бойкоте.
"Это ошибка. Правительство не будет бойкотировать ЧМ-2018", – написала она.
That is wrong - the government is not considering a boycott of the #World Cup. https://t.co/WfEgLl7reb— Julie Bishop (@JulieBishopMP) 27 марта 2018 г.
На Чемпионат мира по футболу в России уже точно не приедут власти Великобритании, Польши и Исландии. Возможно, что к этому списку прибавятся и еще несколько стран. В связи с этим возникают серьезные подозрения, что англичане намерено подстроили покушение, чтобы сорвать соревнования, так как Лондон всегда выступал против проведения мундиаля в нашей стране.
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