Второй контрольный матч наша сборная по футболу провалила

Французы одержали победу над национальной командой России на стадионе "Санкт-Петербург". Вторая контрольная встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе сборной Франции двумя голами отметился Килиан Мбаппе. Еще один забил Поля Погба.

Среди россиян отличился Федор Смолов.

Напомним, что в предыдущем товарищеском матче сборную России разгромила Бразилия. Встреча состоялась 23 марта в московских "Лужниках", "пентакампеоны" победили со счетом 3:0.



Следующим соперником наших в рамках подготовки к Чемпионату мира-2018 станут команды Австрии (30 мая) и Турции (5 июня).