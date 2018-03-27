Здоровье
533 новости
Французы одержали победу над национальной командой России на стадионе "Санкт-Петербург". Вторая контрольная встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе сборной Франции двумя голами отметился Килиан Мбаппе. Еще один забил Поля Погба.
Среди россиян отличился Федор Смолов.
Напомним, что
в предыдущем товарищеском матче сборную России разгромила Бразилия. Встреча состоялась 23 марта в московских "Лужниках", "пентакампеоны"
победили со счетом 3:0.
Следующим соперником наших в рамках подготовки к Чемпионату мира-2018 станут команды Австрии (30 мая) и Турции (5 июня).
Правительство поддержит пожилых людей
Спортсменка не выдержала серьезной нагрузки и пристального внимания к себе