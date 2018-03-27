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Российские футболисты проиграли французам

Второй контрольный матч наша сборная по футболу провалила

Французы одержали победу над национальной командой России на стадионе "Санкт-Петербург". Вторая контрольная встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе сборной Франции двумя голами отметился Килиан Мбаппе. Еще один забил Поля Погба.

Среди россиян отличился Федор Смолов.

Напомним, что в предыдущем товарищеском матче сборную России разгромила Бразилия. Встреча состоялась 23 марта в московских "Лужниках", "пентакампеоны" победили со счетом 3:0.

Следующим соперником наших в рамках подготовки к Чемпионату мира-2018 станут команды Австрии (30 мая) и Турции (5 июня).

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