Поляки отказались приезжать на ЧМ-2018
Президент Польши Анджей Дуда вместе со своей делегацией не посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России в знак солидарности с другими странами по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
По словам политика, его сборная не играет в первом матче, поэтому приезжать ради того, чтобы посмотреть на игру России, не стоит. Он подчеркнул, что, возможно, посетит стадион, но только при участии сборной Польши.
"Если я выберу матч, это будет матч польской команды, я надеюсь, что это будет финал", – цитирует его RMF 24.
Ранее о том, что Дуда не приедет на турнир, рассказал руководитель канцелярии главы государства Кшиштоф Щерский.
Министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор заявил, что правительство страны также рассматривает возможность бойкота предстоящего мундиаля. Причиной стала якобы вина Москвы в отравлении Скрипаля, передает портал ruv.is.
"Для нас очень важно показать Исландию в лучшем свете, когда столько глаз приковано к нам. Нам нужно обсудить, что делать, и поговорить с нашими союзниками", – сказал он.
Однако позже председатель судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон призвал болельщиков не переживать, так как сборная обязательно приедет на чемпионат.
Первыми волну бойкота запустили британские власти. Связи с отравлением Скрипаля они решили бойкотировать соревнования, понизив уровень делегации, которая приедет в Россию.
Бывший полковник запаса ГРУ был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву.
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