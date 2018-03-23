ЕС и России нужно поговорить
Разговоры вокруг так называемого "дела Скрипаля" не замолкают. Однако до сих пор не было диалога между истцом и ответчиком, Лондоном и Москвой соответственно. Не вышел на контакт с Россией и Евросоюз, хотя ряд стран, в него входящих, единогласно поддержали Великобританию, которая обвинила нашу страну в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля его дочери Юли.
О важности и даже необходимости диалога между ЕС и Кремлем говорил сегодня, 23 марта, на пресс-конференции глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Все страны выразили поддержку Британии, решительно осудив инцидент в Солсбери. Но при этом была и готовность улучшать отношения с РФ, здесь нет противоречия, мы осуждаем конкретную акцию, но мы, тем не менее, нуждаемся в канале диалога, чтобы продолжать вести с РФ общение по целому ряду вопросов", – резюмировал Юнкер.
Напомним, скандал берет начало от 4 марта, когда в британском городе Солсбери с признаками отравления обнаружены Скрипали. Соединенное Королевство приписывает покушение российской стороне, которая категорически отрицает обвинения.
Несколько дней назад, 21 марта, в Москве состоялся брифинг, где обсуждалась злободневная тема. Прозвучали разные версии инцидента. Террористическим актом назвал нападение на россиянина Скрипаля на британской земле директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. Ему же принадлежит теория, согласно которой Лондон срежиссировал покушение.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что британская сторона продолжает настаивать на своем, отказываясь предоставить материалы дела. К слову, Ермаков допустил исчезновение реальных улик.
В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности сотрудничать с Лондоном, есть тот будет соблюдать все процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химоружия.
Об этом также говорил и Владимир Путин, уточняя, что Лондон должен ответить взаимностью. Российский лидер сразу после выборов назвал причастность страны к отравлению предателя чушью, подчеркнув, что в преддверии их и чемпионата мира по футболу никто бы себе подобного не позволил.
Путин еще раз напомнил, что химоружие уничтожено под контролем международных наблюдателей, в России его нет.
Между тем, накануне на саммите в Брюсселе лидеры ЕС единогласно одобрили чисто английские предположения о "весьма вероятной" ответственности Москвы за покушение в Солсбери. Аргумент – отсутствие "иного правдоподобного объяснения". В результате решено было "координироваться по последствиям, которые будут вынесены в свете ответов, предоставленных российскими властями".
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