Меркель припугнула Россию
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон намерены объединить свои действия и дать решительный отпор России по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
По словам Меркель, в скором времени несколько стран Евросоюза дадут скоординированный ответ на действия Москвы. При этом она подчеркнула, что высылка послов из страны – это недостаточное наказание.
Канцлер ФРГ утверждает, что Берлин и Париж будут внимательно следить за ходом расследования, которое проводят эксперты, и настаивать на предоставлении весомых доказательств вины Москвы, передает Reuters.
Президент Франции Макрон практически повторил слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что Россия представляет большую угрозу для Европы.
"Мы рассматриваем нападение как серьезный вызов для нашей безопасности и суверенитета Европы, из которого следует необходимость в скоординированном и решительном ответе со стороны ЕС и его членов", – добавил он.
Бывший полковник запаса ГРУ был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву.
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