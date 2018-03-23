Политик готова пожертвовать отношениями с Москвой ради дружбы с Лондоном

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон намерены объединить свои действия и дать решительный отпор России по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По словам Меркель, в скором времени несколько стран Евросоюза дадут скоординированный ответ на действия Москвы. При этом она подчеркнула, что высылка послов из страны – это недостаточное наказание.

Канцлер ФРГ утверждает, что Берлин и Париж будут внимательно следить за ходом расследования, которое проводят эксперты, и настаивать на предоставлении весомых доказательств вины Москвы, передает Reuters.

Президент Франции Макрон практически повторил слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что Россия представляет большую угрозу для Европы.

"Мы рассматриваем нападение как серьезный вызов для нашей безопасности и суверенитета Европы, из которого следует необходимость в скоординированном и решительном ответе со стороны ЕС и его членов", – добавил он.

Бывший полковник запаса ГРУ был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву.