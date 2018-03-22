Англия предупредила Европу об опасности

Британцам мерещатся "враждебные" русские

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй никак не может успокоиться и намерена усилить давление на Россию из-за дела Скрипаля, которого якобы отравили спецслужбы Кремля.

Она считает, что наша страна представляет угрозу не только для Соединенного Королевства, но и для всей Европы, так как в любой момент ее "агрессия" может перекинуться на другие государства.

"Россия осуществила наглое и безрассудное нападение на Соединенное Королевство. Понятно, что Россия не уважает границы, и действительно инцидент в Солсбери был образцом российской агрессии против Европы и ее ближайших соседей", – цитирует ее Reuters.

Отношения между двумя странами обострились из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Британские власти обвиняют в случившемся Москву, якобы нервно-паралитическое вещество принадлежит России. Однако никаких доказательств не представлено до сих пор. В Кремле неоднократно опровергали эти сообщения и называли их клеветой.

Из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. МИД РФ 17 марта объявил об ответных мерах и также отправил 23 сотрудника посольства Британии на родину.