Запах газа немцам дороже солидарности с Лондоном

Берлин не пойдет в одной упряжке с англичанами в их ссоре с Москвой

Дружба дружбой, а табачок врозь, считают немцы, комментируя слухи о возможном присоединении ФРГ к каким-либо антироссийским санкциям Великобритании, увязанным с "делом Скрипалей". Во всяком случае такое мнение высказал эксперт из Германии Маттиас Уль в эфире НТВ. На опубликованном видео соответствующий разговор примерно с 46 минуты.



В выпуске сегодняшней программы "Место встречи", посвященной попыткам Лондона надавить на Москву из-за отравления неизвестным веществом экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором британцы бездоказательно обвиняют Россию, военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что сверхзадачей властей Соединенного Королевства является "продавливание" антироссийской темы в Евросоюзе. Именно с этой целью премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направилась в Брюссель.

"Есть шанс, что она попытается давить. Но Германия прекрасно понимает, чем пахнет это дело – ее хотят принудить к отказу от дешевого российского газа и заставить свернуть проект "Северный поток-2". Капитаны германской экономики это понимают, это понимает и германская разведслужба БНД. Поэтому не думаю, что единый фронт будет обеспечен. Германия и ряд других стран (Италия, например) займут свою особую позицию", – убежден Коротченко.

Его позицию на этот вопрос поддержал Уль. Он заявил, что в немецких СМИ даже не обсуждается возможность высылки российских дипломатов из ФРГ, как это ранее сделал Лондон.

"Наоборот, мы видим желание Германии восстановить контакты с Россией. А как можно делать это без дипломатов? Они для этого требуются", – указал немецкий профессор.

По его словам, Берлин никогда не занимался авантюрами Запада с химическим оружием, в том числе вторжением в Ирак, поводом для которого послужило знаменитое выступление госсекретаря США Колина Пауэлла с трибуны ООН с пробиркой в руках. Как годы спустя выяснилось, что никакого химоружия Ирак не разрабатывал.

Берлин ограничится тем, что на словах выразит британским властям "солидарность". "Никаких серьезных мер не будет. Будут искать дипломатические решения, чтобы не совсем обидеть Лондон. Они сами привезли себе такое положение", – резюмировал Уль.

Ранее в четверг по прибытии в Брюссель Мэй решила еще немного постращать русскими пока еще своих партнеров по ЕС. Британка заявила следующее: "Россия осуществила наглое и безрассудное нападение на Соединенное Королевство. Очевидно, что российская угроза не имеет границ, и произошедший инцидент в Солсбери был образцом российской агрессии против Европы и ее ближайших соседей".

Судя по всему пока к английской истерике пытаются присоединиться поляки и литовцы. Так, как пишет Reuters, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что "уже подумывает о высылке российских шпионов с территории" ее страны.

