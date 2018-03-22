Раскрыт способ отравления Скрипаля

Момент покушения попал на камеры наблюдения

Радиолюбитель Валентин Дегтерев тщательно изучил кадры с видеозаписями в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, и нашел виновных.

В Великобритании утверждали, что якобы агенты Москвы обработали одежду нервно-паралитическим веществом "Новичок". При этом о состоянии Скрипаля ничего неизвестно до сих пор. Однако Дегтерев уверен, что этот вариант невозможен.

"Сразу скажу, что вещи Сергея и Юлии никто не обрабатывал этим веществом. Так, как любой, кто контактирует с ним, погибает в течение нескольких минут. Это можно сделать только в защитном костюме", – сказал он.

Радиолюбитель отметил, что даже если бы кто-то сумел облить их веществом, то погибли бы сотни человек. Поэтому Дегтерев пришел к выводу, что в экс-полковника стреляли капсулой с ядом, которая при ударе разбивается и ее содержимое попадает на одежду.

На записях с камер наблюдения Валентин увидел момент выстрела и злополучную пулю. Он считает, что капсула попала в сумку Юлии, "после этого у бедолаг осталось всего несколько минут".

Радиолюбитель подчеркнул, что пуля блестит на солнце и ее след трудно не заметить на замедленной съемке.

Дегтерев также выдвинул предположение о том, кому было выгодно это преступление. По его мнению, такую масштабную провокацию устроили британские спецслужбы.

"С одной стороны избавившись этим, от ненужного им больше предателя. С другой стороны, устроив Москве очень серьезную проблему. Так все и получилось. Истерика Англии, после инцидента, очень показательна", – добавил он.

Бывший полковник запаса ГРУ был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву.