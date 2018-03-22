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Образцы крови бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии будут отправлены на экспертизу в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Свое согласие уже дал британский суд.
Сообщение об этом появилось на телеканале Sky News. Представители организации приступили к поиску следов отравляющих веществ в британском Солсбери еще 19 марта. А сегодня, 22 марта, на страницах Independent можно было прочесть о том, что эксперты обследуют паб Mill. Там отец и дочь были замечены до того, как были обнаружены на скамейке без сознания.
Также стало известно о том, что попал в больницу второй полицейский, который расследует так называемое "дело Скрипаля". По информации издания Daily Mail, причиной госпитализации стража правопорядка вполне мог стать контакт с "вторично зараженным" объектом.
Между тем, британские медики полагают, что воздействие нервно-паралитического вещества может повлиять на умственный способности отравленных. "Точный эффект воздействия на их здоровье в долгосрочной перспективе остается неясным, хотя медицинские тесты демонстрируют, что их умственные способности могут быть серьезно нарушены", – цитирует судью Дэвида Уильямса Reuters.
Сейчас, по словам врачей, состояние экс-шпиона и его дочери стабильно, они находятся под сильным воздействием седативных препаратов.
Трагический инцидент произошел 4 марта. Лондон настаивает на вине Москвы, которая, в свою очередь, категорически ее отрицает. Свою позицию британская сторона аргументирует весьма примитивно: мол, Скрипалей отравили "Новичком", разработанным в СССР. Однако в Советском Союзе проекта с подобным названием никогда не было, поскольку использовались только цифры.
PR-кампанию "Новичку" обеспечили зарубежные СМИ на основании заявлений проживающего в Нью-Йорке советского химика Вила Мирзаянова, который никакого отношения к созданию химоружия не имел.
И тем не менее Великобритания уже простилась с 23 российскими дипломатами, которые уехали в Москву. Столько же британских служащих должны покинуть столицу. Кроме того, покушение на российского предателя Скрипаля явилось причиной заморозки всех двусторонних контактов на высоком уровне. Инициатором всего вышеперечисленного выступило Соединенное Королевство.
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