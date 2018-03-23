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Посол Евросоюза покинет Россию

Фото: GLOBAL LOOK press
продолжениеУстановлен состав яда для Скрипаля
Брюссель отзывает своего представителя

Лидеры стран – членов Евросоюза поддержали Великобританию в "деле Скрипаля" и присоединились к обвинениям Москвы в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В знак символического протеста из России был отозван глава представительства ЕС Маркус Эдерер.

Эту информацию уже подтвердил премьер-министр Нидерландов Марк Рутте, сообщает Associated Press. Он уточнил, что Эдерер "отозван для консультаций в Брюссель".  

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Как пишет Reuters, главы европейских государств выпустили совместное заявление о своем согласии с "оценкой правительства Соединенного Королевства о весьма вероятной ответственности России" за покушение на Скрипаля в Солсбери 4 марта. В заявлении подчеркивается, что "правдоподобного альтернативного объяснения" произошедшему Евросоюз не нашел.

По данным агентства, утром в пятницу, 23 марта, канцлер Германии Ангела Меркель затронула вопрос о дальнейших санкциях в ответ на нападение на Скрипаля. Она подчеркнула, что страны ЕС будут стремиться действовать вместе по этому вопросу.

"Мы полны решимости реагировать вместе, на язык, который мы использовали здесь, но также, возможно, на дополнительные меры", – заявила Меркель.

Вслед за отзывом своего посла в России Евросоюз может выслать со своей территории российских дипломатов, утверждают источники РИА "Новости". По их данным, последовать примеру Британии готовы не все, а лишь некоторые страны.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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