Установлен состав яда для Скрипаля
Его выявили эксперты военной лаборатории в Потрон-Дауне. Об этом сказано в заявлении официального представителя канцелярии премьер-министра Великобритании.
Ведущие ученые идентифицировали химическое вещество из группы "Новичок", которое использовалось на улицах Солсбери в день отравления бывшего разведчика, записано в документе.
Глава британского правительства Тереза Мэй говорила, что это вещество ранее производили в России. Великобритания, Германия и Франция назвали нашу страну виновной в произошедшем. Главы этих стран "договорились поддерживать контакт в ближайшие дни".
Отравление нервно-паралитическим веществом может серьезно повредить умственные способности экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сказал судья Дэвид Уильямс со ссылкой на медиков. И восстановятся ли пострадавшие, неясно, добавил он, пишет Reuters.
Накануне во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер Соединенного Королевства представила первые результаты расследования по делу об отравлении Скрипалей.
Их нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Британии сразу сообщили, что они отравлены веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". Но в СССР состава с таким названием не было, а в обозначении системы использовали цифры.
Случившееся вызвало международный скандал. Лондон обвинил Москву. В России отрицают причастность к произошедшему. Между тем 14 марта Тереза Мэй объявила о высылке 23 дипломатов РФ и приостановке всех двусторонних контактов с нашей страной.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини в четверг, 22 марта, предупредила, что лидеры стран Евросоюза заявят о единой поддержке Британии. И уже сегодня стало известно, что из России был отозван глава представительства ЕС Маркус Эдерер.
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