Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Скрипаль просил прощения у Путина и хотел вернуться

Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Школьный друг отравленного перебежчика сделал сенсационное заявление, которое уже опроверг Дмитрий Песков

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль сожалел, что был двойным агентом, потому что это "испортило ему жизнь", рассказал Би-би-си школьный друг Скрипаля Владимир Тимошков.

По его словам, предателем себя Скрипаль не считал, поскольку клятву верности принес Советскому Союзу, а не России.

После того как Скрипаль был осужден за госизмену, Тимошков поддерживал с ним связь через его дочь Юлию, а в 2012 году, когда бывший полковник ГРУ уже жил в Англии, полтора часа разговаривал со своим старым другом по телефону.

По теме

Тимошков  утверждает со слов Скрипаля, что тот отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил "полного прощения" и возможности вернуться на родину, чтобы увидеть мать, брата и других родственников.

В Кремле факт получения письма от Скрипаля не подтвердили.

Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден в России на 13 лет за госизмену, а в 2010-м его в числе других предателей обменяли на раскрытых в США агентов российских спецслужб. В тех пор он жил в Великобритании и, как пишет британская пресса, продолжал оставаться агентом МИ6.

Четвертого марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию обнаружили лежащими на скамейке возле торгового центра в городе Солсбери. Они были госпитализированы, практически сразу британские власти заявили об отравлении неизвестным веществом.

Затем стало известно что против Скрипалей применили нервно-паралитическое отравляющее вещество. Официальный Лондон обвинил в случившемся Россию, выслал 23 российских дипломатов и начал антироссийскую кампанию в Европе.

Москва в ответ выслала 23 сотрудников британского посольства, закрыла Британский Совет и генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге.

Россия категорически отрицает причастность к отравлению в Солсбери. Президент Путин назвал обвинения в адрес Москвы чушью, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Евросоюз вышел на тропу войны с Москвой

Брюссель отзывает своего представителя

Кошельки россиян наполнятся реальными деньгами

В этом году впервые за пять лет россияне реально почувствуют экономический подъем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей