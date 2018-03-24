Школьный друг отравленного перебежчика сделал сенсационное заявление, которое уже опроверг Дмитрий Песков

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль сожалел, что был двойным агентом, потому что это "испортило ему жизнь", рассказал Би-би-си школьный друг Скрипаля Владимир Тимошков.

По его словам, предателем себя Скрипаль не считал, поскольку клятву верности принес Советскому Союзу, а не России.

После того как Скрипаль был осужден за госизмену, Тимошков поддерживал с ним связь через его дочь Юлию, а в 2012 году, когда бывший полковник ГРУ уже жил в Англии, полтора часа разговаривал со своим старым другом по телефону.

Тимошков утверждает со слов Скрипаля, что тот отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил "полного прощения" и возможности вернуться на родину, чтобы увидеть мать, брата и других родственников.

В Кремле факт получения письма от Скрипаля не подтвердили.

Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден в России на 13 лет за госизмену, а в 2010-м его в числе других предателей обменяли на раскрытых в США агентов российских спецслужб. В тех пор он жил в Великобритании и, как пишет британская пресса, продолжал оставаться агентом МИ6.

Четвертого марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию обнаружили лежащими на скамейке возле торгового центра в городе Солсбери. Они были госпитализированы, практически сразу британские власти заявили об отравлении неизвестным веществом.

Затем стало известно что против Скрипалей применили нервно-паралитическое отравляющее вещество. Официальный Лондон обвинил в случившемся Россию, выслал 23 российских дипломатов и начал антироссийскую кампанию в Европе.

Москва в ответ выслала 23 сотрудников британского посольства, закрыла Британский Совет и генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге.

Россия категорически отрицает причастность к отравлению в Солсбери. Президент Путин назвал обвинения в адрес Москвы чушью, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу.