Скрипаль просил прощения у Путина и хотел вернуться
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль сожалел, что был двойным агентом, потому что это "испортило ему жизнь", рассказал Би-би-си школьный друг Скрипаля Владимир Тимошков.По его словам, предателем себя Скрипаль не считал, поскольку клятву верности принес Советскому Союзу, а не России.
После того как Скрипаль был осужден за госизмену, Тимошков поддерживал с ним связь через его дочь Юлию, а в 2012 году, когда бывший полковник ГРУ уже жил в Англии, полтора часа разговаривал со своим старым другом по телефону.
Тимошков утверждает со слов Скрипаля, что тот отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил "полного прощения" и возможности вернуться на родину, чтобы увидеть мать, брата и других родственников.
В Кремле факт получения письма от Скрипаля не подтвердили.
Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден в России на 13 лет за госизмену, а в 2010-м его в числе других предателей обменяли на раскрытых в США агентов российских спецслужб. В тех пор он жил в Великобритании и, как пишет британская пресса, продолжал оставаться агентом МИ6.Четвертого марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию обнаружили лежащими на скамейке возле торгового центра в городе Солсбери. Они были госпитализированы, практически сразу британские власти заявили об отравлении неизвестным веществом.
Затем стало известно что против Скрипалей применили нервно-паралитическое отравляющее вещество. Официальный Лондон обвинил в случившемся Россию, выслал 23 российских дипломатов и начал антироссийскую кампанию в Европе.
Москва в ответ выслала 23 сотрудников британского посольства, закрыла Британский Совет и генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге.
Россия категорически отрицает причастность к отравлению в Солсбери. Президент Путин назвал обвинения в адрес Москвы чушью, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу.
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