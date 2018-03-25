СМИ узнали о смертельно напуганной подруге Скрипаля
У Сергея Скрипаля есть близкая подруга, которая боится рассказывать о его последних днях перед отравлением, потому что очень напугана всем случившимся. Об этом газете Telegraph рассказали знакомые пары.
Женщина, приехавшая в Британию из России, тоже живет в Солсбери. Отношения со Скрипалем, со слов его знакомого, она начала, потому что считала его очень богатым человеком.
"Он сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях", – рассказал знакомый пары.
Со слов другого знакомого, Скрипаль расстался с подругой – во всяком случае, она называет его "бывшим".
Накануне в британской прессе появились откровения друга детства Скрипаля, который утверждает, что бывший полковник ГРУ раскаивался в том, что был двойным агентом, и даже попросил в письме прощения у президента Владимира Путина. Однако в Кремле факт получения такого письма не подтвердили.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта нервно-паралитическим веществом и находятся в больнице Солсбери в тяжелом состоянии.
Британские власти возложили вину за отравление на Россию. Лондон и Москва заявили о высылке дипломатов; ожидается, что на следующей неделе российских дипломатов вышлют несколько стран ЕС, а также США.
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