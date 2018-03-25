СМИ узнали о смертельно напуганной подруге Скрипаля

С британскими журналистами разоткровенничался очередной друг отравленного в Солсбери перебежчика

У Сергея Скрипаля есть близкая подруга, которая боится рассказывать о его последних днях перед отравлением, потому что очень напугана всем случившимся. Об этом газете Telegraph рассказали знакомые пары.

Женщина, приехавшая в Британию из России, тоже живет в Солсбери. Отношения со Скрипалем, со слов его знакомого, она начала, потому что считала его очень богатым человеком.

"Он сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях", – рассказал знакомый пары.

Со слов другого знакомого, Скрипаль расстался с подругой – во всяком случае, она называет его "бывшим".



Этот человек утверждает, что женщина слишком напугана, чтобы дать показания полиции о последних днях перед отравлением Скрипаля. "Когда она увидела новости, то сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится", – отметил он.

Накануне в британской прессе появились откровения друга детства Скрипаля, который утверждает, что бывший полковник ГРУ раскаивался в том, что был двойным агентом, и даже попросил в письме прощения у президента Владимира Путина. Однако в Кремле факт получения такого письма не подтвердили.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта нервно-паралитическим веществом и находятся в больнице Солсбери в тяжелом состоянии.

Британские власти возложили вину за отравление на Россию. Лондон и Москва заявили о высылке дипломатов; ожидается, что на следующей неделе российских дипломатов вышлют несколько стран ЕС, а также США.

