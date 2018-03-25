Песков рассказал об "абсолютном спокойствии" Путина
Дмитрий Песков в программе "Итоги недели" на канале НТВ прокомментировал "дело Скрипаля" и отношение к происходящему главы российского государства.
"Это невиданное хамство. Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела", – сказал Песков.
По его словам, Путин в этой ситуации "хранит абсолютное спокойствие, абсолютную выдержку и абсолютную корректность", концентрируясь на внутренних делах."Для него это [обострение российско-британских отношений] не приоритет. Для него приоритет – это внутренние проблемы, которые у нас есть, которыми он занимается в ежедневном, круглосуточном формате", – подчеркнул пресс-секретарь Кремля.
Российско-британские отношения переживают глубочайший кризис на фоне дела об отравлении 4 марта в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим ядом. Официальный Лондон обвинил в причастности к отравлению Москву и заявил о высылке 23 российских дипломатов. Россия в ответ заявила о высылке 23 сотрудников британского дипведомства, закрыла Британский Совет и генконсульство в Санкт-Петербурге.
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