Песков рассказал об "абсолютном спокойствии" Путина

Пресс-секретарь Кремля назвал поведение британских властей "невиданным хамством", граничащим с бандитизмом

Дмитрий Песков в программе "Итоги недели" на канале НТВ прокомментировал "дело Скрипаля" и отношение к происходящему главы российского государства.



"Это невиданное хамство. Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела", – сказал Песков.

По его словам, Путин в этой ситуации "хранит абсолютное спокойствие, абсолютную выдержку и абсолютную корректность", концентрируясь на внутренних делах.

"Для него это [обострение российско-британских отношений] не приоритет. Для него приоритет – это внутренние проблемы, которые у нас есть, которыми он занимается в ежедневном, круглосуточном формате", – подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

Российско-британские отношения переживают глубочайший кризис на фоне дела об отравлении 4 марта в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим ядом. Официальный Лондон обвинил в причастности к отравлению Москву и заявил о высылке 23 российских дипломатов. Россия в ответ заявила о высылке 23 сотрудников британского дипведомства, закрыла Британский Совет и генконсульство в Санкт-Петербурге.