Захарова пригрозила Великобритании сюрпризом
Британия ответит за черный пиар в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая в эфире телеканала "Россия 1", она назвала "дело Скрипаля" "колоссальной авантюрой", на которую с подачи Лондона повелся Запад. В частности, даже на саммите ЕС инцидент в Солсбери обсудили и осудили Москву "без единого факта и аргумента".
В России долго призывали западных политиков, общественность, СМИ обратиться к здравому смыслу и удостовериться, что Лондон не может доказать ни один свой тезис. Однако сравнение России с Третьим рейхом переполнило чашу терпения.
"Давайте дождемся, я думаю, четверга. На брифинге я вам обещаю такой исторический (подарок) и Борису Джонсону и всем. Я надеюсь, что мы успеем подготовить все эти материалы. У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом. У нас есть для них достойный ответ и подарок. Сюрприз", – заявила Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
Итак, у Лондона сотоварищи осталось 3 бессонных ночи до того, как Москва выступит с разоблачениями. И уж в том, что эти заявления будут подкреплены неопровержимыми фактами, не сомневается никто. Вопрос только в том, кого снесет эта лавина правды. В общем, доживем до четверга.
Экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сотрудничавшего с британской разведкой, и приехавшую к нему из России дочь Юлию Скрипаль обнаружили 4 марта на улице в Солсбери в невменяемом состоянии. Власти Великобритании тут же обвинили Москву в организации покушения с применением химического вещества. О состоянии Скрипалей ничего с тех пор не известно.
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