Что за "подарок" приготовила Москва Лондону, станет известно уже в четверг

Британия ответит за черный пиар в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Выступая в эфире телеканала "Россия 1", она назвала "дело Скрипаля" "колоссальной авантюрой", на которую с подачи Лондона повелся Запад. В частности, даже на саммите ЕС инцидент в Солсбери обсудили и осудили Москву "без единого факта и аргумента".

В России долго призывали западных политиков, общественность, СМИ обратиться к здравому смыслу и удостовериться, что Лондон не может доказать ни один свой тезис. Однако сравнение России с Третьим рейхом переполнило чашу терпения.

"Давайте дождемся, я думаю, четверга. На брифинге я вам обещаю такой исторический (подарок) и Борису Джонсону и всем. Я надеюсь, что мы успеем подготовить все эти материалы. У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом. У нас есть для них достойный ответ и подарок. Сюрприз", – заявила Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Итак, у Лондона сотоварищи осталось 3 бессонных ночи до того, как Москва выступит с разоблачениями. И уж в том, что эти заявления будут подкреплены неопровержимыми фактами, не сомневается никто. Вопрос только в том, кого снесет эта лавина правды. В общем, доживем до четверга.

Экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сотрудничавшего с британской разведкой, и приехавшую к нему из России дочь Юлию Скрипаль обнаружили 4 марта на улице в Солсбери в невменяемом состоянии. Власти Великобритании тут же обвинили Москву в организации покушения с применением химического вещества. О состоянии Скрипалей ничего с тех пор не известно.