Холодный март лишил Незалежную остатков топлива

На Украине с начала зимы вдвое уменьшились объемы голубого топлива, которое хранится на подземных складах. Сейчас в распоряжении газовиков осталось лишь 8,35 млрд куб. м топлива. Это на 0,9% и 9% соответственно меньше, чем оставалось к аналогичному периоду в 2016 и 2017 годах.



В течение марта украинцы потратили рекордные 1,9 млрд куб. м – месяц в стране выдался на редкость холодным. Каждые сутки из подземных закромов украинцы выкачивали 81,25 млн куб. м топлива, говорится в сообщении компании "Укртрансгаз".

Украина приостановила закупки российского газа в ноябре 2015 года. С этого момента покупается фактически газ "Газпрома", но по реверсу из Венгрии, Польши и Словакии. Однако в связи с окончанием отопительного сезона наполняемость европейских газохранилищ снизилась на 25%. Поэтому и Украине стало доставаться меньше газа. За сутки в Незалежную перетекает в среднем 19 млн куб. м – это сущие пустяки.

В результате газа осталось так мало, что "Нафтогазу Украины" будет весьма непросто сдержать данное в феврале обещание о том, что топлива хватит до конца сезона холодов.

"Тогда в "Нафтогазе" утверждали, что в хранилищах есть более 12 млрд куб. м и что их будет достаточно при условии быстрого потепления. Оно же не наступило. В итоге заполняемость украинских ПХГ близится к историческому минимуму весны 2013 г., составившему 6 млрд кубометров, хотя Украина за год сократила использование газа на 4%", – приводит "КоммерсантЪ" мнение сопредседателя украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича.

В начале марта украинским властям пришлось агитировать граждан перейти на режим строжайшей экономии энергии. Акция, запущенная президентом страны, получила название "Прикрути". Ее суть заключалась в том, чтобы украинцы уменьшили температуру батарей в своих домах хотя бы на 1 градус. По мнению авторов инициативы, сэкономленного таким образом топлива хватило бы до конца отопительного сезона. Но то ли украинцы не стали "прикручивать", то ли погода подвела, то ли расчеты оказались неточными, но запасы за неполный март иссякли на глазах.

Некоторое время назад министр энергетики Украины Игорь Насалик представил Верховной раде план неотложных действий по экономии газа, предполагающий перевод генерирующих компаний с газа на мазут при полном отказе от закупок энергоносителя в России. В Киеве надеялись на то, что с 1 марта "Газпром" возобновит поставки голубого топлива на Украину, но он отказался это делать, сославшись на отсутствие дополнительных соглашений к контракту, и вернул предоплату.

Отказ от поставок произошел на фоне эскалации газового конфликта между странами. По решению Стокгольмского арбитража Москва должна уплатить Киеву несколько миллиардов долларов за непрокачку установленных объемов транзитного газа. Чтобы не платить, "Газпром" решил досрочно расторгнуть все соглашения с Киевом.