Европа позарилась на украинскую ГТС

Ответственность за то, чтобы труба не заржавела, в ЕС хотят возложить на Россию

Транзит российского газа в европейские страны по территории Украины должен сохраниться. На этом настаивают члены Еврокомиссии (ЕК). Соответственно, Москва и Киев должны заключить новый долгосрочный контракт на перекачку топлива в страны Евросоюза через украинскую газотранспортную систему, заявил вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Еврокомиссия выступает за новый долгосрочный контракт на транзит газа между Россией и Украиной. По нашему мнению, он должен охватывать коммерчески жизнеспособные объемы газа. Это позволит продолжить эксплуатацию украинской ГТС и даст ей возможность оставаться коммерчески разумной. Это то, что мы предлагаем", – сообщил он РИА "Новости".

Иными словами, в ЕК придумали возложить на Россию ответственность за поддержание украинской ГТС в рабочем состоянии. Более того, поживиться за счет прокачки российского газа таким образом сможет не только Киев, но и сами европейцы. По крайней мере, Шефтович не скрывает, что если "Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение на длительный срок и большой объем, то ЕС не останется в стороне.

"Уважаемые европейские компании готовы прийти и управлять этой ГТС, если будет долгосрочный заказ и коммерчески жизнеспособные объемы (газа)", – сообщил вице-президент ЕК. По его словам, европейские представители готовы быть посредником на переговорах о транзите газа из России через Украину.

Ранее "Газпром" уведомил "Нафтогаз" о намерении расторгнуть через Стокгольмский арбитраж все договоренности между сторонами, включая соглашение о транзите газа в Европу, поскольку вынесенные ранее этим судом решения по спору двух компаний создали дисбаланс интересов и сделали сотрудничество невыгодным для "Газпрома".

