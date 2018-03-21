Российский холдинг ополчился на Киев из-за антимонопольного штрафа

"Газпром" отказывается признавать правомерность наложенного Украиной на него антимонопольного штрафа. Об этом в среду, 21 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.

"Появившиеся в СМИ сообщения о взыскании Украиной с "Газпрома" денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества "Газпрома" под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа. "Газпром" не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года", – говорится в заявлении газового монополиста.

В компании отметили, что "Газпром" направил Киеву уведомление о нарушении украинской стороной своих обязательств по защите инвестиций и уже готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж.

Накануне министр юстиции Незалежной Павел Петренко сообщил, что его страна взыскала с российского холдинга уже более 100 млн грн (около $3,8 млн): "Все, что было у "Газпрома" на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет".

Напомним, в феврале 2016 г. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал наш концерн на 85,9 млрд грн (около $3,26 млрд по текущему курсу) якобы из-за нарушения законодательства о защите конкуренции. До сих пор "Газпром" пытался добиться отмены данного решения в украинских судах, однако безрезультатно.

