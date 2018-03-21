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Украинское правительство обязано в течение месяца подготовить изменения в законы, согласно которым россияне должны будут предварительно информировать Киев о намерении посетить Украину. Об этом сообщила в среду, 21 марта, пресс-служба президента Петра Порошенко.
Отмечается, что глава государства ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, обязывающее кабмин за месяц разработать и внести на рассмотрение в Верховную раду ряд соответствующих законопроектов.
В частности, правительству поручено подготовить законодательные акты с целью "введения в отношении иностранцев, прежде всего граждан РФ, и лиц без гражданства, которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда на Украину с использованием электронного уведомления о намерении посетить Украину".
Согласно решению СНБО, будет усилена ответственность иностранцев за нарушение порядка трудоустройства, принятия на обучение, предоставления жилья.
В общем, это ровно один из этапов правил въезда именно россиян, под которых и затачиваются, собственно, эти нововведения постмайданной Незалежной. Украинские власти уже давно хотят запротоколировать всех граждан РФ, которые по каким-либо причинам въезжают на Украину. Так, с 1 января россияне пересекают "незалежный" кордон исключительно по заграничным биопаспортам. Должны еще снимать пальчики, однако не на всех погранпунктах украинцы эту меру осуществляют из-за технических проблем.
Кроме биопаспорта, фиксации биометрии пальцев, уведомления через МИД о цели въезда россияне, как и другие неблагонадежные с точки зрения Киева иностранцы, должны будут регистрироваться по месту прибытия.
По данным украинской Госпогранслужбы, на сегодняшний день
538 гражданам России запрещен въезд на Украину, пишет УНН.
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