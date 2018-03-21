Москва и Киев построят новый экономический мост

По мнению депутата Константина Затулина, расторгнутая программа - результат возросшего товарооборота

Политика Киева, не зная, чем еще насолить Москве, раз за разом вставляет палки в колеса российско-украинским отношениям. На сей раз под обстрел попала экономика.

Ранее говорилось, что кабмин Незалежной расторг рассчитанную до 2020 году программу экономического сотрудничества. Она предусматривала развитие режима свободной торговли, взаимной защиты и безопасности инвестиций. Также в документе оговаривалось обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран и создание интегрированной системы платежно-расчетных операций.

Однако, как считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, экономики соседок, России и Украины, рано или поздно пойдут навстречу друг другу, несмотря на политические препоны.

"Жизнь все равно происходит не по бумаге, где забыли про овраги, а происходит в соответствии с целесообразностью. И сколько бы кабинет (премьера Украины Владимира) Гройсмана или (президента Петра) Порошенко не рвал договоренностей, все равно экономики найдут пути друг к другу. Хотя, конечно, они вынуждены действовать и устанавливать связи в условиях полуподполья", – поделился своим мнением в интревью "РИА Новости" Затулин.

Парламентарий отметил, что "такая истеричная реакция" – результат возросшего в прошлом году товарооборота между странами. "Вопреки всему, что за это время причинялось, всему тому ущербу, который причинялся российско-украинским отношениям", – заключил собеседник агентства.