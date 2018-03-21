Украинский лидер объявил о ближайших планах на вступление в военно-политический блок

Украина в ближайшие 10 лет должна стать членом Североатлантического альянса. С такими планами поделился украинский президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Hamburger Abendblatt.

"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующем десятилетии стать членом Альянса", – заявил пан Порошенко.

По его словам, блок вместе с Незалежной "стал бы более сильным и эффективным, чем сегодня, а государства НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России".

Петр Алексеевич напомнил, что Киев с 2014 года борется в Донбассе с пророссийскими сепаратистами, которых поддерживает Москва. Издание отмечает, что к настоящему времени в вооруженном конфликте погибли более 10 тыс. человек.

Украина 10 марта наряду с Боснией и Герцеговиной, Македонией и Грузией получила статус "страны-аспиранта" в Альянсе. "Сейчас нам нужен план действий для получения полного членства в НАТО. Мы стремимся получить его до конца 2019 года", – прокомментировал данное событие Порошенко.

План действий, в частности, включает углубленный политический диалог между кандидатами в члены НАТО и Альянсом, а также реформы, направленные на адаптацию к стандартам блока. Киев хочет "как можно быстрее" выполнить все критерии членства в НАТО и ЕС, считает глава Незалежной.

Украинское правительство выделяет до 6% ВВП на оборону, что в четыре раза больше, чем у части партнеров НАТО, подчеркнул президент.

По его данным, сегодня 59% украинцев одобряют вступление Украины в Альянс. В 2013 году лишь 16% поддержали бы этот шаг. "Это удивительный результат после 70 лет коммунизма", – сказал Порошенко.

Надо полагать, что в новых цифрах опросов не учтено мнение мятежного Донбасса.

Сегодня же стало известно, что украинский кабмин увеличил на четверть количество срочников весеннего призыва. Это следует из распоряжения правительства.



"Согласно документу, в апреле-мае 2018 году в вооруженные силы и другие военные формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15,19 тыс человек", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

На службу в ВСУ призваны почти 9 тыс украинцев, в государственную специальную службу транспорта – тысяча человек, в Госпогранслужбу – 1,2 тыс призывников и в Нацгвардию – 4 тыс граждан Незалежной.

Между тем, в октябре-ноябре 2017 года численность призванных на службу составила 12,46 тыс человек.