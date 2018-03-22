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Украину сдали заокеанским спонсорам

Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk
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Народный избранник Незалежной разочаровался в собственной стране

Депутат Верховной рады Евгений Мураев утверждает, что Украина давно потеряла свою независимость. 

"Наш суверенитет был сдан заокеанским спонсорам, и наша власть выглядит смешной", – приводит NewsOne слова Мураева. По мнению депутата, от мировой общественности невозможно утаить ни уровень коррупции в стране, ни происходящих в Донбассе событий.

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"Нашим украинцам можно бесконечно рассказывать и вешать всякую лапшу... на уши, но мир знает правду", – подчеркнул Мураев.

Ранее политик назвал очередным сериалом власти дело Надежды Савченко. Он считает, что власть, муссируя события, связанные с Савченко, отвлекает внимание граждан от более важных вопросов, таких как решение правительства разорвать экономические отношения с Россией.

СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура Украины выписала представление на арест Савченко, а нардеп Антон Геращенко призвал принудительно обследовать состояние ее психического здоровья.

Валентина МАЙОРОВА
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