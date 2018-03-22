Украину похвалили за убийственную стабильность

Отказ от экономического партнерства с Москвой лежит в русле прежних действий киевских властей

Руководство Украины имеет перед собой четкую цель и твердо ее придерживается. К такому мнению пришел председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его мнению, последнее решение правительства Незалежной по разрыву экономического партнерства с РФ нельзя считать ни экономической глупостью, ни проявлением эпатажного поведения. Киевские власти как взяли курс на полный разрыв всех связей с Россией, так его и придерживаются, не считаясь при этом с тем, что своими действиями наносят большой ущерб самой Украине.

"Тон в украинской политике задает агрессивное большинство в Верховной раде и исполнительных органах власти, ставящее перед собой задачу максимально переформатировать нацию в антироссийском ключе, – пояснил сенатор в интервью РИА ФАН. – Разрыв экономических отношений является одним из способов выполнение этой задачи, поэтому украинские власти сознательно ломают экономику Украины через колено".

Торжество политики над экономикой приведет к тому, что будет разрушено многолетнее партнерство предпринимателей двух стран в разных областях. Восстановить его будет куда сложнее, чем прийти к политическому согласию после смены властей в Киеве. В частности, программа давала возможность украинским промышленникам экспортировать в Россию трансформаторы, станки, двигатели, вагоны, тракторы, оборудование для промышленности, трубы, котлы, арматуру и т.д. Продавать это в страны ЕС или США производители Незалежной не смогут – на Западе строго защищают своих машиностроителей и металлургов.

Российские потребители, напротив, быстро найдут новых поставщиков, особенно на фоне последних нововведений Вашингтона в таможенно-тарифной политике. А ведьроссийско-украинское соглашение, заключенное в 2011 г., касалось не только продукции тяжелой промышленности, но и сельского хозяйства, судостроения, транспорта, туризма. Теперь же, понятно, нет соглашения – нет приоритетов и льгот.

В среду, 21 марта, кабмин Украины принял решение досрочно прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией.



Выборы президента Украины запланированы на 2019 год.