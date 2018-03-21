Киев оборвал экономические связи с Москвой

Кабмин Незалежной досрочно прекратил программу двустороннего сотрудничества в сфере бизнеса

Морозить уши назло бабушке радостно согласились члены украинского правительства. Министры согласились с предложением, выдвинутым премьером Владимиром Гройсманом, и решили прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией, рассчитанной на 2011-2020 годы.

"Принято единогласно", – объявил Гройсман в среду, 21 марта, после голосования в кабмине.

О том, зачем нужно разрывать соглашения, направленные на углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, премьер Незалежной рассказал ранее в эфире национального телевидения. "Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", – напоминает РИА "Новости" слова Гройсмана.

Между тем по итогам 2017 г. именно Россия является основным торговым партнером Украины. Более того, за минувший год объем товарооборота между странами заметно увеличился: российский экспорт стал больше на 140% по сравнению с 2016 г., поставки с Украины выросли на 110%. При этом часть товаров украинского производства реализуется исключительно на территории России и ряда других стран СНГ.

Впрочем, в политическом пылу киевские власти не задумываются об экономических последствиях своих решений. На днях МИД Украины сообщил, что направил президенту свои предложения по выходу страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, напоминает телеканал "360".

Как отметил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, это не первое и, увы, не последнее решение, которое Украина принимает в ущерб себе. По его мнению, киевские власти сегодня слишком зависимы от своих западных спонсоров и все делают им в угоду. "Украина в лице своего руководства заинтересована во враждебных отношениях с Россией, только это и является главной ее функцией с точки зрения определенных кругов на Западе, которые сделали на это ставку. Поэтому организовали все то, что произошло в 2014 г., а до этого выдвинули программу Восточного партнерства", – прокомментировал Затулин RT последнее решение кабмина Украины.