Украинцы шлют стране денег больше Запада
Эта сумма на $2 млрд, или почти в четыре раза, выше, чем вложили в казну Незалежной иностранные инвесторы. Но таковы данные Нацбанка, а эксперты заявили, что реальный разрыв намного больше.
Вклад иностранцев в экономику Незалежной на самом деле довольно скромен. К примеру, в 2017 г. объем прямых зарубежных инвестиций, по данным Госстата Украины, составил только $1,87 миллиарда. Больше других вложили Кипр ( $506 млн, или 27%), Россия ($395 млн, или 21%) и Нидерланды ($262 млн, или 14%). А британцы и немцы не пожалели $211 млн и $119 млн соответственно.
"Кто будет инвестировать в страну, в которой идет гражданская война, в которой фактически уничтожена экономика?" – пояснил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
И не только инвесторы сторонятся Украины. Местные олигархи выводят свои капиталы из страны в в Европу, наиболее развитые государства Азии и Африки и даже в Россию, рассказал RT заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.
Точное число ныне работающих за рубежом украинцев, не известно, скорее всего, их несколько миллионов. В 2016 г. по данным МИД, было 4 миллиона. А в 2017 г. , как подсчитала Государственная служба статистики Украины, граждане выезжали почти 10 млн раз в Польшу, 4,3 млн – в Россию, 3,1 млн – в Венгрию.
И этот "трудовой десант" будет только расти, предсказали эксперты. Отправиться из страны хотели бы почти 30% граждан.
При этом вряд ли рост оттока населения будет и сопровождаться увеличением объема валютных переводов, заявили аналитики. Постепенно те, кто уезжает из страны, "перетягивают свои семьи" и остаются на новых местах. "И денежные потоки, пока идущие на Украину, через некоторое время станут сокращаться", – отметил Суздальцев.
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