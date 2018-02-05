Отчаявшиеся украинцы испортили Киеву статистику

Страна за год потеряла пять позиций в мировом рейтинге процветания

Украина вошла в топ-25 государств с самым высоким числом самоубийств. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Минздрава страны. Ведомство не называет конкретных цифр, однако год назад Украина была на 9-м месте в мире по этому печальному показателю: на себя накладывал руки каждый 20-й житель страны из 100 тысяч.

Судя по всему, статистика еще более испортилась. По крайней мере, в Киеве забили тревогу. После консультаций с зарубежными специалистами в стране решено запустить проект "Линия жизни. Украина", в рамках которого откроют национальную горячую линию для эмоциональной поддержки населения по телефону.

Горячая линия будет устроена по примеру австралийской. Там служба психологической помощи предотвращает до 50 тыс. самоубийств ежегодно, сообщил экс-директор организации LifelineAustralia Пит Шмигель, который и возглавит украинский проект. По его мнению, простое сочувствие по телефону может сохранить человеческую жизнь.

Впрочем, на Украине Шмигель может столкнуться с большими трудностями, чем в Австралии. Согласно рейтингу процветания государств, который составляет Британский аналитический центр The Legatum Institute, Незалежная за год потеряла пять пунктов и к началу 2018 г. оказалась на 112-м месте из 149. Учитывая, что рейтинг составляется на основе опросов населения по восьми пунктам: состояние экономики, социальной сферы, власти, предпринимательства, здравоохранения и персональной свободы граждан в их государствах, - взгляды украинцев на происходящее в стране все мрачнее и мрачнее. При этом та же Австралия на 10-м месте по уровню процветания в мире. Есть разница, где уговаривать население не лезть в петлю.

Между тем киевские власти уверены, что им портит статистику война в Донбассе. Дескать, военные, как кадровые, так и желторотые призывники, совершают суицид, поскольку не выдерживают тягот военной службы, а при призыве в армию их не проверяют должным образом на уровень психологической устойчивости. Хотя есть и другое мнение. В конце января в ВСУ сообщили о самоубийстве 19-летнего курсанта Харьковского национального университета воздушных сил. По интересному совпадению, о котором узнали украинские "Вести", накануне он рассказывал родным о том, что офицеры части употребляют наркотики и алкоголь. И тут самоубийство, расследование которых в армии Украины засекречено. Удобненько.