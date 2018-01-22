Киев возродил советские школы партизан

Численность армии резервистов будет равна Сухопутным войскам

Укреплять оборону Незалежной будут партизаны. В результате реформы ВСУ к концу 2018 г. в стране появятся 20 бригад территориальной обороны, в составе которых - рота огневой поддержки, рота противодиверсионной борьбы, минометная батарея, подразделения боевого и тылового обеспечения, а также несколько батальонов. Основу этой внушительной армии составят резервисты и добровольцы, которых возглавят кадровые офицеры.

Идея Киева вкратце такова: практически у каждого военнообязанного будет оружие и приказ быть готовым выйти для отпора врагу по первому сигналу. А если преградить дорогу врагу не удалось - уйти в леса и вести партизанско-диверсионную работу, поясняет "Свободная пресса".

По данным издания, войска территориальной обороны (ТрО) появились на Украине с самого начала противостояния с Донбассом. Однако власти не всегда получали от этих подразделений то, на что рассчитывали: то отряды добровольцев не подчинялись командирам ВСУ, то оказывались не способными вести бой.

Но отказываться от большого количества пушечного мяса Киев не намерен. Поэтому им были предприняты усилия "причесать" эти войска ТрО. После года обсуждений власти Незалежной объявили о реформе. В частности, решено, что основу вооружения отрядов составят легкие, переносимые на руках 60-миллиметровые минометы. Понятно, что танк им не остановить. Но и задача у бойцов новой армии другая: они будут этакими охранно-заградительными отрядами в собственном тылу, а в случае оккупации начнут партизанские вылазки с заранее оборудованных баз.

И судя по тому, что украинские СМИ то и дело пишут о найденных в лесах схронах оружия, но правоохранители не могут найти, кто эти тайники устроил, базы эти уже укомплектованы. Что-что, а партизанить украинцы умеют. В ранние советские годы, еще до войны 1941-го, на территории Республики были организованы две спецшколы для подготовки партизанских отрядов и диверсионных групп. Этот опыт и вспомнил Киев сегодня.

На днях глава националистической организации "Украинский легион", полковник запаса Святослав Стеценко прямо признал, что для отпора мощного потенциального нападения Украина не готова. "Единственная наша возможность выжить как страна и как нация - это ассиметричный ответ", - подчеркнул он и предложил не идти на врага грудью, а "топить его в болоте". "Тотальная война, наряду с регулярным войском сотни тысяч вооруженных и обученных резервистов, готовых принять бой в любом месте, в любое время и немедленно" - вот рецепт победы, по мнению Стеценко. Судя по обрывочным сведениям о реформе войск ТрО, в Киеве думают так же.