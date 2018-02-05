Киев загоняет российских артистов в клетки

Украинские националисты не видят угроз безопасности Незалежной в гастролях россиян, однако предлагают их изолировать

Российских артистов обозвал "животными" и определил им место в зоопарках лидер украинских национал-патриотов запрещенной в РФ партии "Братство" и экс-боевик АТО в Донбассе Дмитрий Корчинский.

Экстремист заявил, что, в отличие от многих местных политиков, не считает въезд в страну исполнителей из России угрозой национальной безопасности. Между тем, по словам Корчинского, во время визита в Незалежную наших артистов следует изолировать и "держать в зоопарках". С его точки зрения, нужно давно называть вещи своими именами, правильно, в общем, называть, и тогда исчезнут все проблемы и недоразумения в стране.



"Нужно говорить, что животных на территорию Украины можно ввозить только в железных клетках и держать в зоопарках. Если эти люди обслуживают оккупанта, они являются животными. Пусть въезжают, но возить их нужно в железных клетках, и тогда ни у кого не будет проблем и будет все нормально ", - сказал националист в эфире телеканала "112".

Корчинский давно известен своими радикальными высказываниями. Так, он заявлял, что мечтает об отъезде всех украинских оппозиционеров в Россию, а также призывал ввести уголовное преследование граждан Украины, которые продолжают отдыхать в Крыму.

Верховная рада в октябре 2017 г. приняла закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Документ не позволяет работать в Незалежной тем, кто попал в черный список Минкульта. Сейчас в нем присутствуют 120 человек.

Недавно украинский кабмин выступил с очередной идиотской пропозицией - обязать своих артистов отдавать государству 20% от средств, заработанных в России.

