Незалежная захватила корабль из России
Это произошло накануне. О задержании "нарушителя" сообщила Госпогранслужба Украины.
На борту судна "Норд", следующего под российским флагом, находились 10 членов экипажа. Корабль остановили за 15 миль (24,14 км) от Обиточной косы, уточнили в ведомстве.
По данным украинской Госпогранслужбы, судно зарегистрировано в Крыму и экипаж нарушил порядок выезда в полуострова. А у всех членов команды паспорта граждан РФ, выданные в Керчи.
Корабль с экипажем отконвоирован в порт Бердянска для проведения дальнейших действий. Личности задержанных будут устанавливаться.
Во время осмотра судна обнаружены трал для лова рыбы и 5 т морепродуктов.
О задержании российского корабля пограничники сообщили в Генпрокуратуру, Службу безопасности и Национальную полицию. На членов команды судна составлены административные протоколы, а в отношении капитана в СБУ направлено сообщение по ст. "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
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