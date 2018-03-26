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Незалежная захватила корабль из России

Фото: dpsu.gov.ua
Рыболовецкое судно остановили в Азовском море

Это произошло накануне. О задержании "нарушителя" сообщила Госпогранслужба Украины.

На борту судна "Норд", следующего под российским флагом, находились 10 членов экипажа. Корабль остановили за 15 миль (24,14 км) от Обиточной косы, уточнили в ведомстве.

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По данным украинской Госпогранслужбы, судно зарегистрировано в Крыму и экипаж нарушил порядок выезда в полуострова. А у всех членов команды паспорта граждан РФ, выданные в Керчи.

Корабль с экипажем отконвоирован в порт Бердянска для проведения дальнейших действий. Личности задержанных будут устанавливаться.

Во время осмотра судна обнаружены трал для лова рыбы и 5 т морепродуктов.


О задержании российского корабля пограничники сообщили в Генпрокуратуру, Службу безопасности и Национальную полицию. На членов команды судна составлены административные протоколы, а в отношении капитана в СБУ направлено сообщение по ст. "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Алла НИКИТИНА
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