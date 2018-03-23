Президент Украины подсчитал, сколько всего полезного осталось у народных республик

На неподконтрольных Киеву территориях Донбасса остались около 100 шахт и активов банков почти на $5 млрд. К такому выводу пришел Петр Порошенко, выступая в пятницу, 23 марта, на представлении нового председателя Волынской облгосадминистрации с очень ныне популярной фамилией – Александр Савченко.

"Из-за аннексии Крыма потеряли 3,6% ВВП; 80% нефтегазовых залежей в Черном море; 10% портовой инфраструктуры. Из-за оккупации части Донбасса мы недосчитались 15% ВВП, 25% промышленности", – цитирует "Зеркало недели" Петра Алексеевича.

Ключевой задачей для страны является выйти на темпы роста как минимум 5-6% в год.

Также президент не обошел тему спасения Незалежной от мифических супостатов, которые мечтают расчленить его государство.

"Если понимать, на что рассчитывал враг – Украина не должна была сохраниться как государство. И это не просто харьковская, днепровская, запорожская, одесская, херсонская, николаевская "народные республики". Страна должна была быть расколота пополам", – заявил пан Порошенко.

По его словам, в планах врага ничего не изменилось.

"И мне все равно то ли через российских олигархов финансируется пятая колонна внутри Украины, которая сидела перед Верховной радой, то ли находят других исполнителей", – отметил он.

Порошенко напомнил, что накануне, т.е. 22 марта, украинцы могли наблюдать убедительные доказательства, которые собрала СБУ, Генпрокуратура вместе с представителями Сил специальных операций ВСУ, когда "люди легко рассуждают о том, что нужен управляемый хаос в центре Киева". Таким образом, лидер нации еще раз прокомментировал задержание Героя Украины, депутата Рады Надежды Савченко, аккуратно избегая называть ее фамилию. Героиню, которую когда-то лобызал и чуть ли не на руках носил.

"Я хочу поблагодарить страну за такую ​​чрезвычайно решительную реакцию на эти события. Все вспомнили о том, в каких условиях сейчас мы живем, строим новую страну, реформируем, меняем", – резюмировал один из самых богатых украинских олигархов.

Ранее был обнародован доклад старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Андерса Аслунда, в котором говорится, что экономика Украины в результате возвращения Крыма в состав России и вооруженного конфликта в Донбассе, затеянного постмайданной властью, потеряла приблизительно $100 миллиардов.

