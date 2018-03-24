Песков прокомментировал "вербовку Савченко"
Дмитрий Песков выдвинул предположение, кто может быть автором версии о том, что депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко во время нахождения в российской тюрьме была завербована российскими спецслужбами.
"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины", – сказал пресс-секретарь президента РФ в интервью телеканалу "Мир 24".
Такие требования регулярно звучали, когда Надежда Савченко находилась в российском СИЗО по обвинению в причастности к убийству журналистов ВГТРК. В 2016 году суд приговорил ее к 22 годам заключения, но вскоре украинка была помилована президентом России и вернулась на родину, где ее встретили как героя.
Однако политическая деятельность Савченко быстро вошла в диссонанс с линией партии, и ее сначала исключили из "Батькивщины", а на этой неделе и вовсе обвинили в попытке госпереворота.
22 марта Верховная рада сняла с Савченко депутатскую неприкосновенность, на следующий день суд в Киеве арестовал ее до 20 мая без права освобождения под залог.
Евросоюз вышел на тропу войны с Москвой
Брюссель отзывает своего представителя
Кошельки россиян наполнятся реальными деньгами
В этом году впервые за пять лет россияне реально почувствуют экономический подъем
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Пришельцы прячут базы в Крыму
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина