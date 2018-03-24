Пресс-секретарь президента России назвал это "полной чушью"

Дмитрий Песков выдвинул предположение, кто может быть автором версии о том, что депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко во время нахождения в российской тюрьме была завербована российскими спецслужбами.

"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины", – сказал пресс-секретарь президента РФ в интервью телеканалу "Мир 24".

Песков также поинтересовался, будет ли принято "какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко".

Такие требования регулярно звучали, когда Надежда Савченко находилась в российском СИЗО по обвинению в причастности к убийству журналистов ВГТРК. В 2016 году суд приговорил ее к 22 годам заключения, но вскоре украинка была помилована президентом России и вернулась на родину, где ее встретили как героя.

Однако политическая деятельность Савченко быстро вошла в диссонанс с линией партии, и ее сначала исключили из "Батькивщины", а на этой неделе и вовсе обвинили в попытке госпереворота.

22 марта Верховная рада сняла с Савченко депутатскую неприкосновенность, на следующий день суд в Киеве арестовал ее до 20 мая без права освобождения под залог.