Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Песков прокомментировал "вербовку Савченко"

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Пресс-секретарь президента России назвал это "полной чушью"

Дмитрий Песков выдвинул предположение, кто может быть автором версии о том, что депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко во время нахождения в российской тюрьме  была завербована российскими спецслужбами.

"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины", – сказал пресс-секретарь президента РФ в интервью телеканалу "Мир 24".

По теме

Песков также поинтересовался, будет ли принято "какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко".

Такие требования регулярно звучали, когда Надежда Савченко находилась в российском СИЗО по обвинению в причастности к убийству журналистов ВГТРК. В 2016 году суд приговорил ее к 22 годам заключения, но вскоре украинка была помилована президентом России и вернулась на родину, где ее встретили как героя.

Однако политическая деятельность Савченко быстро вошла в диссонанс с линией партии, и ее сначала исключили из "Батькивщины", а на этой неделе и вовсе обвинили в попытке госпереворота.

22 марта Верховная рада сняла с Савченко депутатскую неприкосновенность, на следующий день суд в Киеве арестовал ее до 20 мая без права освобождения под залог.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Евросоюз вышел на тропу войны с Москвой

Брюссель отзывает своего представителя

Кошельки россиян наполнятся реальными деньгами

В этом году впервые за пять лет россияне реально почувствуют экономический подъем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей