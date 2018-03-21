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Киев считает Савченко ставленницей ФСБ

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Украинские парламентарии привели доказательства ее связи с Россией

"Реализованным путинским кумом" провозгласил скандально известного парламентария Незалежной депутат Верховной Рады Олег Барна. Речь, конечно же, о Надежде Савченко. Хотя, когда дело касается украинских дебоширов, на ее месте могли бы быть многие.

Однако на этом список эпитетов, которыми нарек Савченко ее коллега, не заканчивается. Указывая на ряд предложений бунтарки, Барна причислил ее к проектам Федеральной службы безопасности России. Он также припомнил Савченко инциденты в Донецкой и Луганской областях. Вернее, то, как она величает столкновения: скандалистка вооруженные конфликты называет гражданскими.

"Неслучайно все эти заявления совпадают с риторикой Путина. Савченко, к сожалению для всех нас, стала проектом ФСБ России, реализованным путинским кумом, главой партии "Украинский выбор" Виктором Медведчуком. Это продолжение гибридной войны против Украины, " – цитирует Барна информационно-аналитический портал "Гордон".

Напомним, накануне, 20 марта депутатский корпус обратился к Раде, чтобы та разрешила задержать Савченко и привлечь ее к уголовной ответственности. В документе черным по белому написано, что она является исполнителем особо тяжких преступлений против безопасности украинского народна и страны в целом.

В качестве доказательства парламентарии привели сговор с лидером самопровозглашенной ДНР Захарченко и другими лицами, чтобы насильственно свернуть конституционный строй и узурпировать власть на Украине.

В числе аргументов были названы заявления Савченко: 17 марта дебоширка рассуждала на предмет того, что в Незалежной "более чем достаточно" военнослужащих, которые только ждут команды, чтобы совершить военный переворот. А двумя днями ранее ее изгнали из Верховной Рады. Причина – три гранаты и пистолет, которые Савченко пронесла в зал заседаний родного парламента. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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