"Антонов" пытается наладить бизнес с Россией

Украинское госпредприятие ищет выходы на российский рынок через Белоруссию

"Антонов" хочет наладить сборку самолетов Ан-148 и Ан-158 с российскими комплектующими в Белоруссии и с этой целью ведет закрытые переговоры с Минским заводом гражданской авиации № 407 о создании в Минске сервисного центра для сервисного обслуживания, ремонта и сборки самолетов.

"Согласно протоколу переговоров между предприятиями, в рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных", – сообщает информагентство "Лига".

В случае положительного решения "Антонов" должен будет предоставить перечень самолетов, которые эксплуатируются в России, и список подлежащей ремонту техники.

Пресс-служба "Антонова" подтвердила факт переговоров, отказавшись комментировать подробности.

Сегодня на украинском госпредприятии хранится 10 самолетов Ан-148/Ан-158 на завершающих стадиях производства. Однако их серийное производство стало невозможно из-за прекращения сотрудничества с Россией, которая поставляла до 50% комплектующих.

В 2014 году президент Украины Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с РФ. В результате "Антонов" оказался в глубоком кризисе, и прошлым летом украинские власти решили ликвидировать концерн в связи с переходом всех его предприятий в состав "Укроборонпрома".

Серийное производство на "Антонове" стоит последние 3-4 года. Летом 2015-го завод, чтобы выжить, завод начал продавать свои разработки иностранцам. Более 90% дохода "Антонов" получает за счет непрофильного бизнеса – организации чартерных грузовых перевозок на самолетах "Руслан".