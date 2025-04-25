СК: убивший генерала Москалика взрыв мог произойти при детонации СВУ

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Взрыв, в результате которого был убит генерал-лейтенант Ярослав Москалик, мог быть спланированным и осуществлен с применением самодельного взрывного устройства. Об этом сообщила официальный представитель российского СК Светлана Петренко. По ее словам, в легковушке, запаркованной в подмосковной Балашихе, сработало СВУ, начиненное поражающими элементами. Именно это, по предварительным данным, и стало причиной гибели высокопоставленного военного.
Генерал Москалик занимал пост замачальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Инцидент произошел утром в пятницу на улице Нестерова. Как сообщают в СК, устройство было заложено заранее, а характер взрыва говорит о том, что оно было изготовлено с расчетом нанести максимальный урон.
Следователи сейчас отрабатывают все возможные версии случившегося, включая теракт и умышленное убийство. Уже начаты масштабные мероприятия по установлению личности тех, кто может быть причастен к организации подрыва. Особое внимание уделяется технической экспертизе остатков взрывного устройства, а также анализу записей с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом происшествия.
Напомним, ранее армия России атаковала цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" в Киеве. Вместе с объектом были стерты с лица земли и иностранцы, курировавшие работу западного оборудования.
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