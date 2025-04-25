Маск посмеялся после слов Зеленского об учете помощи от США

Маск расхохотался после нового заявления Зеленского
Илон Маск . Кадр: соцсети
Кривляния бывшего комика многим надоели

Известный американский миллиардер и политик Илон Маск рассмеялся после слов Владимира Зеленского о прозрачности использования финансовой поддержки от американцев. Под впечатлением от интервью украинского лидера предприниматель не сдержал иронии и поделился своими эмоциями на просторах интернет-пространства, назвав сказанное самым забавным за весь день.

Поводом для его реакции стало высказывание киевского верховода в разговоре с журналистом Беном Шапиро. Тот уверял, что каждый цент из выделенных Незалежной сотен миллиардов долларов якобы был учтен и отслежен. Это заявление вызвало немало вопросов, особенно на фоне недоверия, с которым подобные утверждения воспринимаются в самих США.

Сенатор от Юты Майк Ли также усомнился в достоверности слов главы Незалежной и обратился к подписчикам с вопросом, действительно ли кто-то верит в полную прозрачность украинской отчетности. Маск, комментируя его пост, дал понять, что воспринимает происходящее как нечто, над чем можно лишь похохотать.

"Самое смешное, что я прочитал за весь день", – написал Маск.

Ранее американский лидер Дональд Трамп высказывался в том же духе: он заявлял, что не видел внятного и открытого отчета о расходовании вашингтонских средств, направляемых в руки киевских властей.

К слову, ранее происходящее в зоне боевых действий вызвало шок в США.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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