Эксперты подсчитали, чего Незалежной стоила "революция достоинства"

Украинская экономика потеряла почти $100 млрд из-за вооруженного конфликта в Донбассе и вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Об этом говорится в докладе старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Андерса Аслунда.

По его мнению, чтобы выявить, чего с 2014 г. Киев лишился в денежном выражении из-за событий в мятежном шахтерском регионе и потери полуострова, не принявших Майдан, необходимо оценить потери ВВП страны. Как отмечается в докладе, доля Донбасса в экономике Незалежной составляла 10%, а Крыма - 3,7%. Международный валютный фонд оценивает украинский ВВП в 2013 г., до "революции гидности", на уровне $179,6 миллиарда.

"Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составляет 13,7% от $179,6 млрд – или $98,4 млрд при умножении на четыре (т.е. 4 года с начала конфликта на востоке Украины и референдума в Крыму о вхождении в состав РФ)", – утверждается в исследовании.

Основной ущерб украинской экономике принесли потеря земли, энергетических ресурсов, предприятий, инфраструктуры, в том числе банковской. "Экономическая и гуманитарная ситуация в Донбассе ужасна и существенно контрастирует с ситуацией в Крыму", – указывается в документе. Война в шахтерском крае нанесла значительные разрушения инфраструктуре в 2014 году. Экономическая выгода резко упала примерно на две трети.

Кроме того, считает Аслунд, на экономику страны оказали влияние и введенные Москвой в отношении Украины санкции.

Так, в декабре прошлого года Национальный банк сообщил, что в 2017-м от прекращения торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса государство недосчиталось $1,8 миллиарда. По оценкам регулятора, в 2018 г. потери составят $500 миллионов.