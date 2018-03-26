Савченко замерзла в камере
О жизни Надежды Савченко, которую посадили в следственный изолятор на Украине, рассказала ее сестра Вера.
По ее словам, в камере ведется постоянное видеонаблюдение. Вера отметила, что Савченко попросила принести ей одеяло, так как помещение не отапливается и там очень холодно. При этом сестры общаются между собой только через адвокатов.
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Вера утратила надежду на то, что суд удовлетворит апелляционную жалобу на арест депутата Верховной рады, передает РИА "Новости".
"Нет, это ручной суд, ручной судья", – добавила она.
Адвокат Дмитрий Бугай заявил, что наводчица продолжает свою голодовку в СИЗО. Несмотря на то что она похудела, состояние здоровья не вызывает опасений.
Ранее сама арестованная жаловалась на постоянную слежку, отсутствие горячей воды и тонированные окна в камере, где ее содержат. Условия содержания Савченко проверила комиссия, но никаких нарушений права и свобод не нашла, напоминает РИА ФАН.
По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Она заявила, что это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная цель состояла в том, чтобы "показать властям, что они тоже смертны".
Савченко лишили депутатской неприкосновенности, а также арестовали без права освобождения под залог до 20 мая 2018 года.
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