Савченко замерзла в камере

Наводчица страдает от холода и голода

О жизни Надежды Савченко, которую посадили в следственный изолятор на Украине, рассказала ее сестра Вера.

По ее словам, в камере ведется постоянное видеонаблюдение. Вера отметила, что Савченко попросила принести ей одеяло, так как помещение не отапливается и там очень холодно. При этом сестры общаются между собой только через адвокатов.

По теме политик Надежда Викторовна Савченко

Вера утратила надежду на то, что суд удовлетворит апелляционную жалобу на арест депутата Верховной рады, передает РИА "Новости".

"Нет, это ручной суд, ручной судья", – добавила она.

Адвокат Дмитрий Бугай заявил, что наводчица продолжает свою голодовку в СИЗО. Несмотря на то что она похудела, состояние здоровья не вызывает опасений.

Ранее сама арестованная жаловалась на постоянную слежку, отсутствие горячей воды и тонированные окна в камере, где ее содержат. Условия содержания Савченко проверила комиссия, но никаких нарушений права и свобод не нашла, напоминает РИА ФАН.

По версии Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Она заявила, что это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная цель состояла в том, чтобы "показать властям, что они тоже смертны".

Савченко лишили депутатской неприкосновенности, а также арестовали без права освобождения под залог до 20 мая 2018 года.