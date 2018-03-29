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Савченко пустят по миру

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Над имуществом голодающей арестантки нависла реальная угроза

Все, что нажила депутат Верховной рады, могут арестовать. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. 

По его словам, это предусмотрено преступлениями, которые, по мнению Генпрокуратуры, совершила Надежда Савченко. Если вину парламентария докажут, она лишится того, что имеет, пишут "Украинские новости".

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Вопрос об изъятии имущества может поднять следователь по ее делу, отметил источник.

Суд арестовал депутата Рады Савченко до 20 мая. Адвокаты обжаловали это решение. Сегодня состоится апелляция на арест депутата.  

Савченко в СИЗО объявила голодовку. Как рассказали защитники арестованной, она пьет только воду.

Героиня Украины выглядит изможденной, рассказала ее мать возле изолятора СБУ сегодня после посещения дочери перед рассмотрением апелляции, сообщает "Украинская правда".

"На лице похудела, ручки такие тоненькие", – пожаловалась Мария Савченко. У нее сегодня день рождения, который, по словам женщины, худший за все ее 80 лет.

Также Мария рассказала, что просила дочь есть, "чтобы жить и бороться", но та отказалась. "Я пирожков напекла. Не приняли. В Москве когда-то не приняли и тут не взяли. Голубцов сделала", – отметила мать заключенной.

А в СИЗО героине Украины приходится несладко. Она мерзнет, и за нею постоянно следят.

Ранее ГПУ опубликовала видеодоказательства причастности Савченко к ряду тяжких преступлений, в частности, подготовки террористических актов.

Фоторепортаж
Савченко устроила фотосессию в Польше
Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia
Алла НИКИТИНА
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