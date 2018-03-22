"Рука Кремля" добралась до Героя Незалежной и в Киеве

Судьбоносным день 22 марта стал для экс-наводчицы, летчицы и прочая, а ныне пока еще депутата Верховной рады Надежды Савченко – украинский парламент снял с нее депутатскую неприкосновенность. Об этом сообщил телеканал "112". Напомним, 22 марта 2016 г. Донецкий городской суд Ростовской области приговорил бывшую военнослужащую и бойца нацбатальона "Айдар" к 22 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 30 тыс. руб., признав ее виновной в пособничестве в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, в покушении на убийство мирных жителей Донбасса и незаконном пересечении российской границы.

И вот Родина дает ей шанс ощутить все "прелести" отечественной пенитенциарной системы и научиться шить ватники или выращивать помидоры.

За привлечение "террористки" и Героя Украины к уголовной ответственности выступил 291 парламентарий. Согласились на задержание Савченко 277 депутатов, а на арест – 268 ее коллег.

Далее украинской Жанне д'Арк прямо в здании Рады сотрудники СБУ сообщили о подозрении и задержали. Савченко после зачитывания вменяемых ей статей вместе с правоохранителями вышла из здания парламента. Вместе со следователями СБУ она пешком направилась в здание спецслужбы в окружении толпы многочисленных своих сторонников и журналистов. Как отмечает телеканал, силовики предложили Савченко проследовать в Службу безопасности на машине, однако она отказалась.

Надежде Викторовне инкриминируют совершение целого букета уголовных преступлений, доказательство которых позволит ей сесть в тюрьму до конца жизни: "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Приготовление к преступлению", "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "Террористический акт", "Создание террористической группы или террористической организации", "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Ранее в четверг Генпрокуратура обнародовала полное видео, на котором, как утверждает следствие, запечатлена подготовка Савченко и известного волонтера, главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана к нападению на Раду. Видео– и аудиофиксация разработки преступления проводилась длительное время.

Вероятность того, что Савченко будет арестована уже сегодня, весьма велика.

Хотелось бы увидеть реакцию правозащитников, в том числе российских, парламентариев из ПАСЕ и на каком этапе в Раде таки появится лозунг "Свободу Савченко".

