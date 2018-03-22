Украинские власти не рассматривают морские объекты полуострова в своих далеко идущих планах

В разрабатываемой Украиной стратегии развития морских портов до 2038 года значатся 13 гаваней, то есть не учитываются крымские. Это следует из заявления министра инфраструктуры Незалежной Владимира Омельяна на сегодняшнем Первом британо-украинском форуме в Одессе.

"На Украине 2 200 км внутренних водных путей, 13 морских и 10 речных портов, 750 сертифицированных зерновых складов, а также логистические центры. Существующая мощность позволяет транспортировать 160 млн тонн грузов через морские порты в год. Сегодня мы обговариваем проект обновленной стратегии развития морских портов Украины на период до 2038 года", – цитирует Крыминформ украинского чиновника.

Агентство отмечает, что названное Омельяном число морских гаваней не учитывает те, что находятся на российском полуострове. Также нет информации о портах Крыма и на официальном сайте Администрации морских портов Украины.

Это госпредприятие создано в 2013 году для управления государственным имуществом в украинских морских гаванях и его эффективного использования. Филиалы предприятия функционируют в 13 портах: Измаиле, Черноморске, Мариуполе, Николаеве, Одессе, Ольвии, Рени, Скадовске, Усть-Дунайске, Херсоне, Южном, Бердянске, Белгород-Днестровском.

После проведенного крымчанами референдума о возвращении под юрисдикцию России в апреле 2014-го, в июне того же года министерство инфраструктуры Украины издало приказ о закрытии крымских портов для международного судоходства. Позже правительство Незалежной закрыло Керченский и Севастопольский морские рыбные порты. Тем не менее, по данным украинских властей с 2014 года в гавани Крыма заходили 665 иностранных судов.

Ранее в четверг, 22 марта, Верховная рада признала противоправным голосование на выборах президента Российской Федерации на территории полуострова, прошедших 18 марта. "За" соответствующее постановление отдали голоса 255 депутатов. Украинские парламентарии призвали Запад добавить еще санкций против России и персональные ограничительные меры в отношении причастных к организации выборов на территории Крыма, пишет "112".

