Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы растворяются в Польше

Фото: GLOBAL LOOK press/Caro
продолжениеОполченцы бьют АТОшникам в глаз
Жители Незалежной используют рабочие визы для проникновения в ЕС

Граждане Украины, подающие документы на право трудоустройства в Польше, считают полученное разрешение билетом в красивую жизнь. Лишь 30% украинцев используют польские рабочие визы по назначению. Остальные просто исчезают из поля зрения работодателя и правоохранительных органов Республики, едва пересекут польско-украинскую границу.

"С 1 января 2018 г. польские работодатели подали около 240 тыс. заявлений о намерении принять на работу иностранца (в основном из Украины и немного из Белоруссии). Но к работе приступили менее 74 тыс. человек. То есть менее трети", – сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные Министерства семьи, труда и социальной политики Польши.

По теме

По мнению авторов статьи, такие данные говорят о том, что упрощенная процедура получения трудовых виз, которую Польша ввела в 2012 г., в основном используется для получения шенгенских виз и нелегального трудоустройства в других странах Евросоюза.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцки заявил, что в 2017 г. работающие в Республике украинцы перевели на родину более 12 млрд злотых. "Это равняется 3 или 4% ВВП Украины", – похвалился польский министр успехами взаимовыгодного сотрудничества.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Умер Олег Анофриев

Советский и российский актер ушел из жизни в возрасте 87 лет

Гендиректор "Зимней вишни" потянула за собой сотрудников

Управляющая сгоревшего ТЦ не считает себя виновной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей