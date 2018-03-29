Украинцы растворяются в Польше
Граждане Украины, подающие документы на право трудоустройства в Польше, считают полученное разрешение билетом в красивую жизнь. Лишь 30% украинцев используют польские рабочие визы по назначению. Остальные просто исчезают из поля зрения работодателя и правоохранительных органов Республики, едва пересекут польско-украинскую границу.
"С 1 января 2018 г. польские работодатели подали около 240 тыс. заявлений о намерении принять на работу иностранца (в основном из Украины и немного из Белоруссии). Но к работе приступили менее 74 тыс. человек. То есть менее трети", – сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные Министерства семьи, труда и социальной политики Польши.
По мнению авторов статьи, такие данные говорят о том, что упрощенная процедура получения трудовых виз, которую Польша ввела в 2012 г., в основном используется для получения шенгенских виз и нелегального трудоустройства в других странах Евросоюза.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцки заявил, что в 2017 г. работающие в Республике украинцы перевели на родину более 12 млрд злотых. "Это равняется 3 или 4% ВВП Украины", – похвалился польский министр успехами взаимовыгодного сотрудничества.
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