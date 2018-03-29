Ополченцы бьют АТОшникам в глаз
Пограничники Украины подверглись воздействию "запрещенного лазерного оружия специального назначения". Об этом сообщила Госпогранслужба Незалежной. По данным ведомства, инцидент произошел в Донецкой области, когда именно – не уточняется.
"Несколько дней назад один из пограничников во время несения службы на контрольном посту "Марьинка", осуществляя наблюдение через оптические приборы за участком ответственности, был ослеплен лучом. Его использовали со стороны временно оккупированной территории", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 29 марта.
По мнению украинской стороны, "характер поражения позволяет сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых ослепляющих лазеров". Сделали это "российские наемники", заключили в Киеве.
Там также напомнили, что в 2016 г. трое украинских пограничников, наблюдавших в оптические приборы за территорией ДНР, получили аналогичный ожог сетчатки.
"Информация о возможном использовании противником лазерного оружия доведена до ВС Украины и представителей международных и правозащитных организаций", – отмечается в заявлении.
Напомним, во время Послания Федеральному собранию в марте 2018 г. президент РФ Владимир Путин объявил о разработке в стране лазерного комплекса "Пересвет".
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