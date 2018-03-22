На защиту страны встанут также "Пересвет" и "Буревестник"

На сайте Минобороны РФ завершилось голосование по выбору названия для новейшего стратегического вооружения страны.

Российский подводный беспилотный аппарат получил название "Посейдон" несмотря на то, что в последнее время лидировал "Кракен", а на втором месте был "Язь".

Другое новейшее вооружение – крылатая ракета неограниченного радиуса действия с ядерной установкой теперь называется "Буревестник". Стоит отметить, что на втором и третьем месте остались "Пальмира" и "Сюрприз". При этом разрыв между голосами составил меньше одного процента.

Боевой лазерный комплекс получил имя "Пересвет". С большим отрывом это наименование обогнало "Василиск" и "Блик".

Президент России Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию рассказал о новейшем вооружении, которое секретно разрабатывалось в стране. Политик отметил, что названия для них нет, поэтому россияне могли предложить свои идеи на сайте Минобороны и проголосовать за лучшие названия.