Крылатые ракеты РФ вызвали панику в Пентагоне

Они слишком далеко летают, и их запуск невозможно отследить

У американских генералов чуть ли не каждый день находится новый повод испугаться злых и коварных русских. На этот раз в Пентагоне переполошились в связи с наличием у нашей страны новейших крылатых ракет, которые могут без пересадок долететь до территории США.

Об угрозе ракетного удара американским сенаторам рассказала глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Лори Робинсон. "Россия отдает приоритет разработке новейших крылатых ракет, которые могут представлять опасность объектам на территории Северной Америки", – сообщила она, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил.

У российских ракет большая дальность полета. Их запуск невозможно отследить. К тому же выстрел может быть произведен с разных платформ. Американские системы защиты от угрозы с воздуха в случае удара окажутся бессильны перед ними.

"У меня вызывают беспокойство возможности этих новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или подлодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем, и преодолеть нашу ПВО", – отметила Робинсон.

Хорошо, что у американского генерала хватило здравого смысла понять: Москва по собственной инициативе не собирается наносить удар по территории США. Однако бдительность, по мнению Робинсон, терять не стоит. Нужно сделать две вещи. Во-первых, разработать новые тактику и методику для противодействия потенциальному ракетному удару. А во-вторых – выдать военным как можно больше денег для разработки радаров и оборонительных систем.

В Пентагоне утверждают, что Россия с учетом ее средств доставки и систем поражения остается для США и Канады единственной экзистенциальной угрозой в воздушном пространстве. Москва вкладывает значительные средства в модернизацию армии и разработку нового вооружения. Российские тяжелые бомбардировщики регулярно летают вдоль американских и канадских границ. При этом на устаревшие самолеты ставят новейшие крылатые ракеты.

За последнюю неделю американское военное командование уже не в первый раз заявляет о том, что армии США не под силу тягаться с Россией. Так, председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что в случае применения Россией гиперзвукового оружия у Америки не будет возможности защититься от этого удара. Единственным средством сдерживания Кремля генерал назвал ядерное оружие и призвал наращивать ядерный потенциал страны.

О новейшем российском вооружении 1 марта рассказал президент Владимир Путин. По его словам, в распоряжении ВС РФ имеются ракетные комплексы "Сармат", подводные беспилотники, крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой, авиационные ракетные комплексы "Кинжал" и лазерное оружие. Нападать наша страна ни на кого не собирается, весь этот арсенал нужен для защиты национальной безопасности.