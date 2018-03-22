"Сармат" собьют пятьсот противоракет

У США нет и десятой части от этого количества

Для перехвата новой российской МБР "Сармат" американцам понадобится 500 противоракет. С таким заявлением выступил накануне бывший глава ВКС РФ, а ныне председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Как сообщило РИА "Новости", парламентарий сослался на выводы западных экспертов, однако не уточнил каких. Также практически неуязвимым, по его словам, является гиперзвуковой комплекс "Кинжал", который гарантировано поражает любые заданные цели.

Полтысячи противоракет – это очень много. США не располагает таким количеством. Сейчас на вооружении американской национальной системы ПРО только тридцать – на Аляске и в Калифорнии. Вдобавок, "Сармат" с разделяющимися боеголовками и гиперзвуковым глайдером "Авангард" явно будет у России не в единственном экземпляре.

Засечь русские ракеты у американцев скорее всего получится. Полетит "Сармат" через Северный полюс или Южный – неважно. У США есть радары как на Восточном, так и Западном побережье. Они обеспечивают примерный охват 5500 км. Кроме того, у американцев есть спутниковая система раннего обнаружения пуска ракет. Пуск "Сармата" не останется незамеченным, но цели боеголовки достигнут все равно.

Слова Бондарева фактически подтвердил глава американского Страткома Джон Хайтен. По его мнению, если Россия применит новейшее гиперзвуковое оружие, США будет нечем защититься от удара, особенно от глайдера "Авангард". Все, что останется Вашингтону, запустить свои ракеты, которые, в свою очередь, нанесут колоссальный урон России.

Хайтен подчеркнул, что для противостояния России и Китаю, необходимо не только укреплять "противоракетный щит", но создавать новое атакующее оружие, которое могло бы уничтожить российские пусковые установки еще до команды "ключ на старт". Опасность современных ракет настолько велика, что идея перехвата постепенно изживает себя.

Все этом может привести к тому, что США заменят "Минутмэны-3", разработанные еще в конце 60-х на новейшие ракеты вроде российских "Сарматов". А это будет означать начало новой гонки вооружений.

Возможен и другой вариант. Пентагон ускорит свою гиперзвуковую программу и уделит больше внимания мини-шаттлам, вроде X-37, которые теоретически могут нанести удар из любой точки орбиты. К слову, Россия шаттлы давно забросила, а "Буран" превратился в музейный экспонат.

Параллельно США перевооружат атомные подводные лодки, не забывая про новые невидимки B-21, которые оснастят ядерными крылатыми ракетами.

Некоторые западные эксперты даже полагают, что новое оружие России даст США необходимый толчок, после которого Пентагон усилит свои стратегические силы и максимально защитит важные объекты. Но и это не будет означать, что Америка сможет спастись от новейших российских разработок.

Это признал и глава Пентагона Джеймс Мэттис. По его словам, сбить все русские ракеты было невозможно и раньше, и русским было вовсе необязательно "потрясать" каким-то новым оружием. Генерал слабо верит в возможность его применения и склоняется, что страны продолжат "сталкиваться лбами" на чужой территории, прекрасно понимая последствия применения ядерных ракет вроде "Сармат".



